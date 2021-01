De los gritos y las lágrimas... a la reconciliación: Lester y Marta se piden perdón en un emocionante reencuentro

Marta Peñate y Lester Duque han protagonizado este miércoles un emocionante reencuentro en Mujeres y hombres y viceversa. Después de su ruptura en La isla de las tentaciones, ambos han estado intercambiándose durante meses duros reproches y acusaciones en los platós, pero parece que la situación ha llegado a su fin: la expareja se ha reconciliado, al fin, entre lágrimas y palabras de cariño.

El canario ha visitado el programa para sentarse a solucionar sus problemas con Peñate, con la que vivió once años de relación. Y, aunque la conversación ha comenzado de manera tensa, el ambiente ha terminado suavizándose. Tanto es así que ambos han reconocido sus fallos y han acordado pasar página.

"Vamos a dejarnos en paz. Yo a él le aprecio, pero hay cosas que las que no me puedo olvidar porque es muy reciente. Igual yo te he fallado mil veces, pero en el fondo sabes que te he dado lo mejor de mí", ha explicado la exconcursante de Gran Hermano, sin poder contener el llanto.

Marta y Lester se reconcilian: "Si algún día me necesitas, quiero que sepas que voy a estar" #MyHyVhttps://t.co/pxaxkM8Whh — Mujeres y hombres y viceversa (@myh_tv) January 27, 2021

Por su parte, Lester también ha pedido disculpas por sus equivocaciones: "No te digo que no, pero no tiene nada que ver con lo que estamos hablando ahora. No sé si yo le he dado lo mejor de mí... no lo sé. Igual le podría haber dado más de mí porque ella estaba más enamorada de mí que yo de ella".

"Igual yo era más frío, pero eso no significa que no te quisiera. Pero a pesar de esto, no creo que me merezca lo que me estás haciendo ahora", ha añadido ante la mirada atenta del presentador, Jesús Vázquez, y de los colaboradores.

De esta manera, el canario ha continuado sincerándose: "Quiero decirte que realmente espero que estés bien. Si algún día me necesitas para lo que sea, quiero que sepas que voy a estar. No quiero que sigamos con esta guerra".

"No voy a volver a hablar mal de ti", ha respondido Peñate, visiblemente dolida por cómo terminaron. Eso sí, agradece su paso por el reality, ya que la experiencia le dio fuerzas para dejarlo: "Tenía una dependencia brutal hacia él porque toda mi vida la he pasado con él. Te entran muchas inseguridades".