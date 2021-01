Marta Peñate, de la 'Isla de las tentaciones', acusa a su ex de intentar robarle la cuenta de Instagram

Marta y Lester, de la Isla de las tentaciones, se vuelven a ver las caras gracias al programa de Mujeres y hombres y viceversa. La pareja rompió su relación de once años en la segunda edición del reality de Mediaset, y es que ambos cayeron en la tentación. Lester salió del programa de la mano de otra chica con la que decidió comenzar una relación.

Marta Peñate ha visitado el plató de Myhyv y el programa ha conectado por videollamada con su ex pareja para que tengan un cara a cara. Antes de dar paso a la conexión la invitada se ha mostrado muy nerviosa y enfadada y es que, por lo que ha mostrado, no quería ni hablar con él.

El presentador, Jesús Vázquez, ha sido el primero en comentar la expresión de Marta, por lo que ha deducido que las cosas no acabaron bien entre la pareja: "A Marta se le ha cambiado la cara al verte". "Sí, parece que me tiene como odio, rencor, pero no es justo por todo lo que hemos pasado", ha comentado Lester.

Alterada, la ex concursante de Gran Hermano ha interrumpido al presentador y ha ido a cuchillo a por su ex novio: "No es por nada, pero me intentaste robarme la cuenta la semana pasada de Instagram, tío, que tengo pruebas, ¿en serio, rencor por nada? Que me dejes de buscar, que me dejes de seguir, que me dejes de hablar, que eres una garrapata, una sanguijuela...".

Lester no ha podido contestar a estas afirmaciones debido a problemas en la conexión. El presentador ha invitado al ex concursante de La isla de las tentaciones ha visitar el plató de Myhyv para aclarar cara a cara todas las cuentas pendientes con su ex novia.