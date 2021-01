Darío Eme Hache pide perdón por una desafortunada anécdota que contó Lolito en su directo: "Tengo la misma culpa"

Este miércoles, Darío Eme Hache, influencer y presentador de Gen Playz de RTVE, se ha visto obligado a pedir disculpas en Twitter por un fragmento de un directo en el que aparecía junto a Cheeto o Lolito riéndose de una anécdota que contó este último.

Al parecer, existe un vídeo supuestamente protagonizado por Lolito en el que un grupo de amigos van en un coche hasta una calle donde hay prostitutas y se burlan de ellas, provocando que alguna le pegue una patada al vehículo y otra les tire una piedra.

Sobre este momento, ocurrido hace tiempo, hablaron en un directo en Twitch, pero la conversación fue entre risas, fomentando aún más esta burla. "¿A quién no le gusta apedrear putas?", dice uno de ellos.

"Hay un vídeo por ahí en el que conduces y te tira una piedra una puta. A ti no, le tira la piedra al coche", explicó Cheeto. Entonces, Lolito aclaró su relación con esta profesión mientras el resto se reían: "He ido de joven a las putas. Yo nunca he estado de putas, pero sí íbamos al cumpleaños de un colega, se las follaba en un descampado y nosotros hinchándonos de reír en el coche. Pero jamás le he tirado una piedra a una puta".

este es el clip para los que pedís contextopic.twitter.com/c1CGHzFUVs — alba 🎃 (@bratzpitt_) January 26, 2021

Este directo, retransmitido hace 7 meses, se ha viralizado recientemente y Darío Eme Hache ha querido disculparse por su actitud: "El clip que se está moviendo del programa, como dije, es una sobrada como un templo. No parándolo tengo la misma culpa que si hubiese añadido algo. Debería haberlo parado y no lo hice en su momento, que es cuando tendría que haber sido".

Ahora mismo, más allá de las disculpas, poco se puede hacer ante algo que pasó hace 7 meses. Lo que sí se puede y se debe hacer es ser consecuente con esto y aplicarlo, que no quede solo en un tuit — Darío Eme Hache (@darioemehache) January 27, 2021

"Ahora mismo, más allá de las disculpas, poco se puede hacer ante algo que pasó hace 7 meses. Lo que sí se puede y se debe hacer es ser consecuente con esto y aplicarlo, que no quede solo en un tuit", añadió. "Insisto en que debería haberlo frenado ahí, más aún siendo un tema especialmente sensible para mí".

Insisto en que debería haberlo frenado ahí, más aún siendo un tema especialmente sensible para mí, pero no supe cómo ni tuve la capacidad de pararlo. Lo dicho, a posteriori poco se puede hacer, aplicar esto y ser coherente con ello a partir de ahora — Darío Eme Hache (@darioemehache) January 27, 2021

"No supe cómo ni tuve la capacidad de pararlo. Lo dicho, a posteriori poco se puede hacer, aplicar esto y ser coherente con ello a partir de ahora", concluyó el influencer en su Twitter.