Cheeto y otros 'youtubers' se enzarzan en una tensa discusión con comentarios machistas en el juego 'Egoland'

Decenas de youtubers como Rubius, Willyrex, Grefg, Vegetta777 o Alexby llevan semanas jugando a lo que ellos han llamado Egoland, un servidor grupal y privado en el videojuego Rust en el que han de sobrevivir, recoger materiales y se pueden pelear unos con otros. Pero, la unión de los egos -de ahí el nombre en todo irónico- de múltiples creadores de contenido de España puede ocasionar ciertos problemas.

Hace semanas, Rubius tuvo un pequeño problema con Grefg después de que este segundo se saltara las normas al perseguirle todo el rato para matarle. Pero este enfado quedó en nada al lado de lo que sucedió este domingo entre diferentes youtubers como Sr. Cheeto, Miss Andie y Tense.

Una broma entre dos de estos streamers, que se encontraban en el servidor administrado por Alexby, terminaron en una tensa discusión en la que muchos han considerado que se lanzaron diversos "comentarios machistas".

Cuanto más lo veo más flipo, de verdad. pic.twitter.com/OEltE88STh — MissAndieFTW 🔥 (@missandieftw) January 24, 2021

Miss Andie subió el fragmento a su Twitter, pues sin comerlo ni beberlo se vio acusada de "maleducada". "Van a ser derruidas", dijo Tense hablando del juego. "Sí, sí, y mi coño también", contestó ella con una expresión común.

"Tu coño cuando quieras y cuando no también. Tú tranquila, aquí el damos faena", respondió Tense entre risas. Entonces, la youtuber Sarinha se metió para destacar lo mal que le había parecido esa respuesta, a lo que Miss Andie le pidió que no se cabreara porque a ella no le había molestado.

"Una le ofrece su coño y el otro le dice 'cuando quieras'", resumió Cheeto, quien llegó a la conversación en ese momento. La discusión comenzó a acalorarse, con Tense poniéndose nervioso y gritando contra Sarinha, y Miss Andie diciendo que se iba a marchar porque esto era demasiado.

"Ella ha ofrecido su coño"



Em...¿desde cuándo contestar "sí, mis cojones" o "sí, mi coño" es ofrecer tu sexo?



No sé, es que lo mire por donde lo mire no tiene ni pies ni cabeza.



Pero eh, maleducada yo. — MissAndieFTW 🔥 (@missandieftw) January 24, 2021

"Te he dicho 'te doy trabajo, si estás en paro te doy trabajo y si no quieres también'", repitió Tense. "Yo estoy de acuerdo en que Miss Andie ha sido una maleducada y Tense no ha tenido un comentario afortunado", opinó Cheeto.

"Ahora es mi culpa. Los tíos sí podéis decir 'mis cojones' pero yo no puedo decir eso", rebatió Cheeto. "No has dicho 'mi coño', has dicho 'cómeme el coño'. Me suda la polla, yo estoy jugando y me estáis entreteniendo", concluyó el youtuber.

Cheeto pide disculpas a Miss Andie y Sarinha

El lunes, Cheeto, tras ser trending topic y recibir numerosas críticas, grabó un vídeo pidiendo perdón a las youtubers afectadas: "Yo solo le puedo pedir disculpas a Miss Andie y a Sarinha y condenar la actuación de Tense y el comentario".

"El chat de voz de Rust es de proximidad. Estáis asumiendo que yo estoy escuchando esa conversación de los dos, cuando no es así. Yo puedo escuchar 'coño' y mi cabeza recompone qué es lo que ha sucedido", justificó. "Yo entiendo 'cómeme el coño' y el otro dice 'cuando quieras'. Yo no escucho entera la conversación. Llega un momento que estoy escuchando solo gritos".

Cheeto explicó que en ese momento entendió que ella era "una malhablada" "y el otro cabestro con humor del 64", y por eso se metió: "Es horrible sacar un clip de contexto". "No me voy a conectar más a Rust, ni a Twitch y no tengo más ganas", aseguró.

Después, se volvió a grabar tras escuchar bien la discusión: "Lo he visto esta mañana. Jamás hubiera defendido la actitud de Tense, pero es que no escuché eso".

La explicación de otros afectados

Tanto Sarinha como Miss Andie se sinceraron en redes sobre la impotencia que sintieron tras la discusión, pero además destacaron las críticas que estaban recibiendo por haberse "cargado Egoland" con este problema.

Este es el problema, que los insultos y las vejaciones se pueden decir en público pero luego las quejas en privado porque la gente se ofende y nos cargamos una serie.



¿Qué os pasa en la cabeza? ¿Así es como tratáis las injusticias? MENOS LAMECULOS Y MÁS GENTE CON COJONES. https://t.co/Je1RQy1bGX — MissAndieFTW 🔥 (@missandieftw) January 25, 2021

Desde el minuto uno de EGOLAND lo he disfrutado como una niña, he tenido momentos increíbles, he llorado de risa y he podido vivir una experiencia que para mí va a ser inolvidable.



Gracias a los creadores.

Y no, no es vuestra culpa que sucedan estas cosas.

Es culpa de los otros. — MissAndieFTW 🔥 (@missandieftw) January 25, 2021

Tense no se ha pronunciado sobre el tema, pero quien sí lo ha hecho ha sido Alexby, quien ha sido inesperadamente criticado por ser el administrador del servidor en el que ha sucedido esto.

Independientemente de lo que pase dejadme deciros. así en general, lo mucho que os detesto ahora mismo. Me explico. HE ESTADO EN DIRECTO hasta ahora y vengo a twitter a ver mis menciones y me está cayendo mierda por algo que ni siquiera he visto, estáis chalaos. — aLexBY11 (@aLexBY11) January 25, 2021

"Dejadme deciros. así en general, lo mucho que os detesto ahora mismo", tuiteó en la madrugada del domingo. "Me explico: he estado en directo hasta ahora y vengo a Twitter a ver mis menciones y me está cayendo mierda por algo que ni siquiera he visto, estáis chalaos".