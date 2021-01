Andreu Buenafuente aconseja a Broncano: "Cuantos más programas lleves, menos sabrás de todo"

Con motivo de la emisión del programa número 800, Late Motiv preparó un especial en el que sorprendieron a su presentador, Andreu Buenafuente, con la visita del que fue su colaborador, David Broncano.

El de La Resistencia aparecía en el plató vestido de calle, ante lo que el catalán dijo bromeando: "¿Vienes así vestido? Te han pedido droga seguro, ¿no?". "Solo vengo a felicitarte. Te he traído regalos. Son cosas que tenía en mi casa", decía Broncano antes de darle un archivador con papeles, comida preparada para calentar al microondas, un cuchillo y una postal de Ignatius de niños.

"Me he parado a contar cuántos programas llevo entre una cadena y otra y llevo como 2600", decía Buenafuente a su invitado ante una reacción de su excolaborador. "Te doy un consejo. Cuantos más programas lleves, menos sabrás de todo. Eso es lo bueno de este oficio: tú te crees el rey del mambo y luego un día el programa te pone en tu puto sitio".

Broncano aprovechó la ocasión para bromear con la confusa situación de las medidas y restricciones debido a la pandemia del coronavirus: "Llego a casa al límite del toque de queda ya, porque salgo de grabar a las diez, y ya ayer me vio la policía y me gritó: '¡Broncano, a casa!'". Esta no es, sin embargo, la primera vez que el presentador comenta su relación con los cuerpos de seguridad que, en alguna otra ocasión, han llegado a multarle.