Así puedes usar este 'pack' de aceites esenciales (¡por 13 euros!) para calmar el estrés y dormir mejor

En poco tiempo, los difusores de aromas se han convertido en un must en la mayoría de hogares. Y, la verdad, no es de extrañar: con un discreto diseño que los ayuda a pasar desapercibidos, estos gadgets ayudan a mejorar la calidad del aire de casa al tiempo que logran que un embriagador (y natural) aroma se apodere del último rincón. Sin embargo, y a pesar del éxito de muchos de ellos en ecommerces como Amazon, los aceites esenciales de los que se sirven, no solo para potenciar el buen olor, sino para crear ambientes relajados siguen pasando desapercibidos para muchos.

Pero, ¿sabías que el conocimiento de las propiedades terapéuticas de los aceites es una ciencia muy antigua? Y es que son capaces de actuar de forma suave y natural sobre la memoria, el humor, la tranquilidad…; son antibacterianos, antisépticos, purificantes y antioxidantes; y, dependiendo de las plantas que usen en su fórmula, serán capaces de crear diferentes ambientes ideales para practicar deporte, leer un libro o conciliar el sueño.

Por ello, además de tener claras cuáles son las propiedades de cada aceite, conviene tener siempre a mano una selección de los más populares para empezar a comprobar sus efectos y descubrir cuáles son los aromas que mejor impregnan nuestro hogar. Y qué mejor modo de hacer que con una rebaja del 25% que nos permite tener un pack de seis aceites por menos de 13 euros. ¿Te animas a hacerte con el tuyo?

Este 'pack' incluye 6 botes de 10ml. Amazon

Para qué usar cada aroma

Este pack rebajado incluye seis aromas diferentes (de 10ml cada bote) que podemos usar en nuestro difusor para conseguir diferentes beneficios para nuestra salud. De hecho, según el objetivo saludable que queramos obtener deberemos echar unas gotas de un aceite u otro a nuestro dispositivo.

Para conseguir una casa con aroma a limpio y a fresco. En este caso debemos emplear el aroma de limón, puesto que es un refrescante natural.

Para respirar mejor. Aquellos que tienen alguna afección respiratoria o que se han resfriado, sentirán gran alivio tras usar el aceite de eucalipto. Además, refuerza el sistema inmunológico y es perfecto para mantener alejados a los mosquitos.

Para mejorar nuestra productividad y concentración. En ambientes donde trabajamos o donde se requiere gran concentración se puede usar el aceite de menta, pues ayuda con estos objetivos.

Para la relajación. El aroma a naranja es la mejor opción cuando necesitamos relajarnos y calmarnos, puesto que es capaz de aportar bienestar.

Para conseguir un extra de energía. Además de refrescar el ambiente y actuar como un ambientador natural, el aroma a pino favorece la relajación y aporta dosis extra de energía.

Para facilitar el funcionamiento de nuestros órganos. Gracias a su función antibacteriana, el aceite de hinojo contribuye a un correcto funcionamiento de nuestro cuerpo.

