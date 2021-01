Unides Podem debat aquest dijous el canvi de síndica mentre Davó espera el seu recurs

Així ho ha acordat aquest dimarts la direcció d'UP, mentre Davó segueix a l'espera del recurs d'impugnació contra la votació del cessament, presentat per ella i altres diputats afins a la Comissió de Garanties de Podem.

Segons fonts de Podem, la reunió ha transcorregut amb normalitat, bon to i un "canvi de disposició" per part de Davó. Les dos s'han convocat per a dijous juntament amb els altres sis diputats amb dos punts del dia: "la tramitació del canvi de portaveu" i l'organització del pròxim ple.

Davó, en canvi, creu que encara hi ha "temps per a reconduir la situació i garantir la unitat que decidiren els inscrits i que hi ha hagut fins ara", una voluntat que ha traslladat a la direcció del grup i que "pareix que ha sigut ben rebuda".

És una cosa que assegura que porta "diversos dies dialogant i treballant" amb el conjunt de dirigents de l'organització perquè "tornen els consensos i els acords" a l'espai polític d'Unides Podem.

"Anem a intentar fins a l'últim minut defendre la unitat i el que va decidir el màxim òrgan de Podem, la seua assemblea ciutadana, que al juny va votar per reforçar els tres espais (orgànic, parlamentari i institucional)", afirma l'encara síndica.