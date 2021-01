Repollés asegura que los criterios sanitarios y el plan de vacunación se siguen "escrupulosamente"

En una rueda de prensa este martes, ha recordado que las indicaciones que tienen los profesionales sanitarios es que la conocida como 'sexta dosis' de la vacuna no se desperdicie, y ha remarcado su confianza en los criterios que se están siguiendo para administrarla.

Sanidad reparte por la Comunidad autónoma una serie de dosis para vacunar a los grupos prioritarios. Se entregan por viales con varias dosis, por lo que a veces sobran vacunas de alguno de estos viales, esto es lo que se ha denominado la sexta dosis, "que a veces no es la sexta, a veces es la cuarta, la quinta y la sexta".

Estas dosis sobrantes no pueden ser devueltas, tienen que administrarse en el mismo centro en el que se encuentran, por lo que son los sanitarios responsables en ese momento los que deben decidir sobre su inoculación. En este punto es donde se empiezan a incorporar personas de los siguientes grupos que van a ser vacunados. De esta forma, por ejemplo, desde el principio se han incorporado profesionales de primaria que se iban vacunando con las sobrantes aunque no les tocase en ese momento.

Preguntada por los alcaldes y altos cargos que en los últimos días se ha conocido que han sido vacunados, Repollés ha opinado que, con estas informaciones, se está parando "en la anécdota" y que no hay constancia de que en Aragón se haya producido ninguna irregularidad.

"El plan de vacunación lleva unas directrices europeas, unas directrices nacionales y unas autonómicas". Así, ha apuntado que están muy marcados los criterios de priorización de las vacunas.

"Pero es cierto que, en último término, son los equipos sanitarios, en los que hemos depositado toda nuestra confianza y que están perfectamente cualificados, los que deciden las personas a las que se vacuna dentro de los grupos prioritarios". Ha insistido en que el Departamento tiene "plena confianza" en los sanitarios que son "absolutamente escrupulosos en la utilización de los recursos".

"Creo que entrar en un listado o en una caza de brujas de quién se ha colado o ha intentado ponerse una vacuna si no le correspondía en estos momentos no conduce a nada. Los criterios de priorización están muy claros y la utilización de la sexta dosis en un principio era criterio de los sanitarios, los cuales han sido muy escrupulosos en la utilización de esas dosis, porque las instrucciones eran que no se desecharan, y en el momento actual seguimos el plan de vacunación escrupulosamente".

De esta forma, ha insistido en que el criterio sanitario es el que ha prevalecido. "No vamos a entrar en si se ha colado uno o no porque no nos consta que haya sido así, si no que se ha cumplido con los criterios de priorización". Además, ha evidenciado que a todo al que se le ha puesto la primera dosis de la vacuna se le va a poner la segunda.

"Me parecería irresponsable el que penalizáramos a aquellas personas que considerásemos que de forma arbitraria no habrían entrado en una priorización no poniendo la segunda dosis. Estamos convencidos de que se va a completar la vacunación como tiene que ser", ha apostillado.

GRUPOS PRIORITARIOS

Por su parte, el director general de Salud Pública, Franciso Falo, ha mencionado que los grupos prioritarios, por orden, son las personas que están residenciadas y sus cuidadores, los profesionales sanitarios de primera línea, otros profesionales sanitarios y las personas consideradas grandes dependientes.

"En la última revisión que se aprobó del documento de vacunas este jueves pasado en una Comisión de Salud Pública, se incorporan ya los mayores de 80 años. Con todos estos grupos se va trabajando". Asimismo, ha mencionado que, desde el principio, se lleva un registro de las personas que se han vacunado.