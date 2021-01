Compromís demana tancar centres comercials i el PSPV diu que "milers de treballadors no es poden anar al carrer"

Mentrestant, el PSPV, el seu soci majoritari de govern, sosté que els valencians estan "pràcticament confinats" i la immensa majoria van del treball a casa. "Ja no es pot tancar més el comerç. No són els 'lobbies', són els treballadors: si en Ikea treballen mil persones no es poden anar demà al carrer", ha defès el seu síndic, Manolo Mata.

La proposta de Compromís va ser ratificada aquest dilluns a última hora per la seua comissió de coordinació institucional, reunida per a avaluar la tercera onada. Al seu juí, aquesta situació evidencia que les mesures que ha defès en les últimes setmanes i que el Consell va implantar el dilluns (tancament total de la restauració i de comerços a les 18 hores) eren "imprescindibles per a reduir els contactes socials".

Per açò, la coalició planteja "anar una mica més enllà" en les mesures amb el tancament de grans centres comercials i el foment del teletreball, així com que el Govern adopte restriccions "més estrictes o que almenys done les ferramentes per a açò a les comunitats autònomes", ha exposat el seu portaveu parlamentari, Fran Ferri, en declaracions abans de la junta de síndics.

La seua petició consisteix a estalviar qualsevol tipus de contacte social i reduir al màxim la mobilitat, perquè "l'única evidència garantida que es té en aquesta pandèmia és que la distància social és la millor manera de reduir els contagis i ajudar a rebaixar la pressió sanitària", a més d'aprofundir en el treball a distància "sempre que siga possible" i tant en empreses com en l'administració sense destruir ocupacions.

Ferri ha remarcat que és una cosa que Compromís va demanar en la Mesa interdepartamental del Consell contra la pandèmia i que porta defenent des de fa tres setmanes des de la tornada de Nadal. "Si la gent no pot anar als bars i a zones massificades, tampoc podem veure veure imatges com la del cap de setmana de cues en un centre comercial d'Alfafar", ha resumit en la roda de premsa posterior.

És més, preguntat per si és una competència de la Conselleria d'Economia -de Rafa Climent (Compromís)-, ha recordat que "només ho pot fer el president via decret" i ha defès que ho faça "com més prompte millor", a més de rebatre al PSPV que "no es pot acomiadar a ningú per la COVID".

"SI HI HA CUES EN IKEA ÉS QUE ESTÀ COMPLINT L'AFORAMENT"

El síndic socialista, per la seua banda, ha rebutjat el tancament de grans superfícies perquè "quan el comerç està al 30% significa que hi ha persones que s'alcen cada dia per a treballar" i ha il·lustrat que "si hi ha cues en Ikea és que està complint amb l'aforament". "La classe treballadora és la més afectada per la pandèmia", ha recalcat, i ha destacat la situació propera al confinament a la Comunitat Valenciana mentre "altres països diuen que estan confinats i no obliguen a portar mascareta".

Ha 'pregat' així a Compromís que "s'abstinga d'introduir elements que distorsionen d'allò que ja ha aprovat el Consell" i ha posat com a exemple el tancament de grans ciutats els caps de setmana: "Del divendres al dilluns ningú pot eixir de València, ningú pot anar a Bonaire, Ikea o MN4".

Mata ha puntualitzat que la reducció d'aforaments és una cosa controlada i "estudiada per la Conselleria d'Economia" i ha confiat que la combinació de totes les restriccions permeta controlar la pandèmia i que així "siga innecessari tancar més establiments". "Cadascú que es tanca és una punyalada al propietari", ha lamentat recordant que "açò no és una carrera per a veure qui demana més".