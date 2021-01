Publicat el repartiment de les Ajudes Parèntesi de la Generalitat per als sectors afectats per la pandèmia

Les ajudes suposaran la distribució dels 160 milions d'euros entre els municipis on es desenvolupen activitats econòmiques en els sectors més afectats. Cadascú rebrà un mínim de 2.000 euros, segons s'observa en el decret, mentre que el que major quantitat rebrà serà València, amb 28,8 milions.

Del total de les ajudes, la Generalitat aportarà el 62,5%, és a dir 100 milions d'euros, mentre que les Diputacions Provincials contribuiran amb un 22,5%, i els ajuntaments amb el 15% restant, tal com es va acordar en la Mesa Institucional, constituïda per la Generalitat, Diputacions Provincials i representants dels municipis, per a abordar mesures econòmiques destinades a la recuperació de la Comunitat Valenciana dijous passat.

Les ajudes Parèntesi constitueixen una de les mesures de suport incloses en el Pla Resistir, dotat amb un total de 380 milions d'euros, amb la finalitat de reforçar els sectors greument afectats, evitar el deteriorament del seu teixit empresarial i contribuir a la conservació de l'ocupació, mitigant les conseqüències socials que suposa la paralització de determinades activitats econòmiques.

En definitiva, "es pretén donar una resposta ràpida i contundent a una realitat sobrevinguda en una situació d'emergència, mitjançant l'actuació conjunta i coordinada de les administracions públiques de la Comunitat Valenciana".

El decret Llei ha sigut aprovat pel Consell a proposta conjunta del president de la Generalitat, i dels consellers d'Hisenda i Model Econòmic; Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball; i Educació, Cultura i Esport.

SECTORS MÉS AFECTATS

En concret, les activitats econòmiques recollides en el decret Llei i considerades com les més afectades per les restriccions com a conseqüència de la pandèmia són hotels i allotjaments turístics, càmpings i aparcaments de caravanes, restaurants i llocs de menjar, provisió de menjars preparats per a esdeveniments, i establiments de begudes.

Així mateix, es contempla com a activitats més afectades les d'exhibició cinematogràfica, agències de viatges, operadors turístics, altres servicis de reserves, organització de convencions i fires, arts escèniques i activitats auxiliars, gestió de sales d'espectacles, gestió d'instal·lacions esportives, activitats dels clubs esportius, gimnasos i altres activitats esportives, activitats dels parcs d'atraccions, entre altres activitats recreatives i d'entreteniment.