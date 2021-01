Sandra amenaza con dejar a Tom tras ver su reencuentro con Melyssa en el debate de 'La isla de las tentaciones'

Este lunes se estrenó el debate de La isla de las tentaciones que, a diferencia del de la edición anterior, no contó con Carlos Sobera, sino con Sandra Barneda como presentadora. El programa no emitió muchas imágenes nuevas de La isla de las tentaciones 3' y, en su lugar, se hicieron con el protagonismo dos veteranos: Tom y Melyssa, de la edición anterior.

El francés se disculpó con Pinto y aseguró que no merecía nada de lo que él le hizo, aludiendo a las continuas deslealtades y faltas de respeto que cometió. Comentando la jugada estuvieron, entre otros, Fani Carbajo, Suso, Kiko Matamoros, Alba Carrillo, Nagore Robles y Terelu Campos, quien apostó por Lola como una de las grandes "mujeres liberadas" de la nueva edición.

Al inicio de su participación, Melyssa explicó que lo único que sentía por Tom a día de hoy era resquemor. Por su parte, Brusse aseguró que lleva a su ex en el corazón. En medio del momento intervino Sandra Pica, novia de Tom, al que conoció en La isla de las tentaciones 2. “Estoy cansada de ese tema, para mí es el pasado. Que cada uno haga su vida. Estoy esperando a que llegue Tom para largarme, se acabó”, dijo con contundencia.

Por su parte, Tom intentó explicarse, pero no sirvió de mucho. “Te he pedido respeto y no lo has tenido. Siento que para ti no soy una persona importante en tu vida. No paras de mentirme, estoy harta”, dijo con amargura. Y lo hizo en referencia al palpable feeling que hubo entre la expareja, según apuntaron comentaristas como Terelu Campos.

Aunque después recogió cuerda y explicó que sus declaraciones sobre terminar la relación se debieron a "un momento en caliente", reiteró su cansancio ante la situación y afeó la insistencia de Tom en ser amigo de Melyssa.