Melanie C traslada a enero de 2022 sus conciertos previstos en España debido a la situación sanitaria y las restricciones

Melanie C, una de las exintegrantes más carismáticas del grupo Spice Girls, ha decidido postergar a enero de 2022 los dos conciertos que tenía previsto celebrar en España esta primavera, concretamente en mayo, "debido a la situación actual y a las restricciones derivadas de ella".

Según ha comunicado la promotora responsable, sus actuaciones en Madrid y Barcelona quedan reprogramadas al 22 y 23 de enero de 2022, respectivamente. Además, en el caso de la capital incluyen cambio de recinto, ya que pasan de La Riviera a la sala Cats, mientras que se mantiene la sala Apolo en el caso de la ciudad condal. Las entradas adquiridas para la fecha original serán válidas en las nuevas fechas.

Ambas citas forman parte de la gira de presentación en vivo de su más reciente disco en solitario, que se publicó el pasado mes de octubre bajo el título de Melanie C. Fue el octavo trabajo fuera de las Spice Girls para Melanie Chrisholm (Lancashire, 1974), que tomará el relevo de Version Of Me (2016) y tiene como hilos conductores, según su discográfica, su "eterno amor por la música disco, la electrónica y los himnos pop, en un viaje de introspección y crecimiento".

Spice Girls vendieron más de 85 millones de copias de sus álbumes para convertirse en la banda femenina de mayor éxito de todos los tiempos, con éxitos como Wannabe, de cuyo lanzamiento se cumplen 25 años en 2021.

Melanie C sumó por su parte otros 20 millones desde que emprendiera su carrera solista con Northern Star (1999), que despachó la friolera de 4 millones de copias en todo el mundo.

Convertida en un símbolo para el público feminista y homosexual junto al resto de sus excompañeras, puede que incluso más por su imagen de mujer fuerte, deportista y despreocupada por los cánones de la belleza neumática o delicada, la última vez que Melanie C actuó en España fue como gran estrella musical del Orgullo de Madrid en 2019.