'Queen' da el salto a la perfumería de lujo y lanza una fragancia para salvar la naturaleza que cuesta 500 euros

Casi 30 años después de la muerte de Freddie Mercury, Queen vuelve a estar en el foco mediático gracias a Brian May, el miembro más activo del grupo, que ha decidido plasmar la esencia de la banda en un exclusivo perfume.

El guitarrista es un firme defensor de los derechos de los animales, y con esta fragancia quería aportar más aún a la lucha: "¡Wild Animal Rescue nunca olió tan bien! ¡Únete hoy al lanzamiento de Sergio Momo! Este hombre asombroso está haciendo algo maravilloso por el bienestar de los animales”, compartía, haciendo referencia al refugio en el que colabora y al que irán destinados los beneficios del perfume.

Sergio Momo, creador de la firma de perfumes Xerjoff Universe, es la nariz que está detrás de este proyecto y ha añadido junto a May un ingrediente inimaginable: pelo de tejón, como publicaba hace unos días Il Corriere della Sera.

Este ingrediente, aunque parezca una completa locura, tiene su sentido y es que gran parte de la actividad animalista de Brian May se centra en el salvamento de los tejones. Acompañando al pelo de tejón, también podremos encontrar otras notas olfativas como ylang-ylang, nardos, sándalo o almizcle, escogidas por el propio guitarrista.

Sin embargo, lo más importante del perfume es su precio. Al ser una colaboración de lujo y una edición limitada con caracter benéfico, su precio va desde 235 € del perfume de 50 ml a los 500 € si está firmado por Brian May y Sergio Momo.

Con el eslogan Spray to help (pulveriza para ayudar), Brian May espera que el perfume ayude a generar las ganancias suficientes para hacer que laorganización Save Me Trust, cofundada por él, ayude a la conservación de la vida silvestre en Reino Unido y Europa.