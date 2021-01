Coronavirus.- Alcaldesa de Marbella pide a los vecinos que se confinen de forma voluntaria desde las 20.00 horas

Muñoz, que ha comparecido en una rueda de prensa telemática, ha hecho un llamamiento para realizar "este pequeño esfuerzo" que, ha destacado, puede evitar "restricciones más drásticas" en el futuro. "Estamos en un momento especialmente complicado y probablemente a algunas de estas medidas no les veamos el efecto positivo hasta dentro de dos o tres semanas, pero sin no las tomamos no podremos salvar vidas", ha agregado.

La regidora ha recordado que una parte del sector productivo del municipio, como la hostelería y el comercio, "está sufriendo especialmente con esta pandemia y ya tiene que cerrar a las 18.00 horas", por lo que este toque de queda anticipado "sería además un gesto de solidaridad con todos ellos".

RESTRICCIONES

La regidora ha mantenido una reunión con el Comité de Contingencia del Ayuntamiento y ha informado de que, pese al incremento en la incidencia acumulada en Marbella, la ciudad se mantendrá con las mismas restricciones, al menos, hasta la madrugada del miércoles, en función de lo que decidan las autoridades sanitarias.

En este sentido, ha recordado que continúa en vigor el cierre perimetral, por lo que sólo se podrá entrar y salir del municipio con una causa justificada, al tiempo que los establecimientos del sector comercial y hostelero seguirán con la misma actividad que hasta el momento.

A estas medidas, ha agregado, se suman las adoptadas por el equipo de Gobierno, como la clausura de parques infantiles, circuitos biosaludables e instalaciones deportivas municipales; el cierre a partir de las 20.00 horas de los parques y jardines públicos; la suspensión de las actividades de Arte y Cultura, Juventud y el Teatro Ciudad de Marbella; o la reducción al 50 por ciento del aforo en el transporte urbano. "Esperamos poder frenar cuanto antes esta escalada de contagios", ha señalado.

Muñoz ha pedido "responsabilidad" a las personas que tienen que guardar cuarentena en sus municipios y ha recordado que el Ayuntamiento ha triplicado el número de efectivos que integran el dispositivo de control y seguimiento de los positivos por COVID-19.

"De nada sirve si los ciudadanos no asumen ese compromiso a nivel personal, familiar y colectivo", ha incidido, al tiempo que ha apuntado que, actualmente, se están realizando en la ciudad unas 1.000 pruebas de diagnósticos al día, sumados los que se realizan en centros sanitarios públicos y privados.

Ha avanzado que este fin de semana se reforzarán los dispositivos de desinfección e higienización de centros públicos educativos, residencias de mayores, transporte público y viarios, así como los controles de Policía Local para vigilar el aforo de los establecimientos o evitar la celebración de botellones.

De igual modo, ha indicado, Protección Civil desplegará ocho unidades informativas en puntos estratégicos para "recordar la importancia de asumir todas las recomendaciones de distancia social, uso de mascarilla o prohibición de reuniones de más de cuatro personas". Los plenos de la Corporación municipal, ha apostillado, pasarán asimismo a celebrarse de forma telemática, ya que "los servidores públicos somos los primeros que debemos dar ejemplo".