El Govern garantiza la seguridad en los colegios electorales el 14-F pero ve irresponsable movilizar a la ciudadanía

El conseller de Exteriores, Bernat Solé, ha asegurado que la seguridad en los colegios electorales está avalada por los protocolos y que no hay que ponerla en duda. "Los miembros de las mesas están perfectamente protegidos", ha garantizado.

Aun así, en una entrevista en Rac 1, el responsable de procesos electorales ha insistido en que es una irresponsabilidad movilizar a 5,5 millones de catalanes para que acudan a las urnas el 14-F. En este sentido, ha reclamado al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que tome una decisión definitiva sobre la fecha electoral "cuanto antes mejor", puesto que se necesitan "certezas" para poder informar a la ciudadanía.

Solé ha explicado que, según el protocolo aprobado, los miembros de las mesas tendrán Equipos de Protección Individual (EPI) para poder utilizar en la franja de votación entre las 19h y las 20h, que es cuando el Govern recomienda que vayan a votar las personas positivas o en cuarentena. Por responsabilidad, ha dicho Solé, no tiene sentido que una persona no infectada vaya a votar en esta franja, aunque la medida no pueda ser obligatoria.

"La seguridad en los colegios electorales está avalada y no tenemos que generar más dudas de las necesarias. Desde un punto de vista de seguridad está todo previsto pero no es responsable poner 5,5 millones de personas en la calle", ha afirmado. Ha explicado que se harán test de antígenos a todos los miembros de las mesas electorales y, por lo tanto, en caso de detectar personas positivas, no acabarían formando parte de las mesas.

Lo que no es viable por una cuestión de tiempo es que los miembros de las mesas estén vacunados si los comicios se acaban celebrando el 14 de febrero. Según Solé, esta es una decisión del Departament de Salut que, después de valorarla, ha considerado que no es posible teniendo en cuenta el plan de vacunación si se mantiene el 14-F.