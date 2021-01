Álex González sorprende con su imitación de Bisbal en 'El hormiguero': "A él no le hace tanta gracia"

El hormiguero cerró la semana con la visita este jueves de Verónica Echegui y Álex González, que acudieron al programa de Antena 3 para presentar su nueva serie, 3 Caminos, que se estrenará el 22 de enero en Amazon Prime Video.

Ambos realizaron una espectacular entrada donde la actriz no paró de bailar hasta que paró la música y se dirigieron a la mesa para charlar sobre la serie. Pero el buen humor entre los invitados y Pablo Motos fue palpable durante toda la entrevista.

En un momento de la conversación, Echegui se lanzó a cantar la ranchera Volver a capela y, como 'venganza', afirmó que su compañero imitaba muy bien a David Bisbal: "Lo hace que no te lo puedes imaginar", comentó la actriz.

"¿Cómo me haces esto? Es que te mato", le dijo González a su compañera de reparto en 3 caminos. "La canción que quieras la puedo transformar y cantarla como Bisbal, por ejemplo, El corro de la patata o Cumpleaños feliz".

Finalmente se decidió por esta última, pero la risa no le dejó entonarla demasiado tiempo y, aun así, sorprendió al presentador y a los espectadores con lo bien que lo imitó: "¿Sabes lo que pasa? Que conozco a David, lo admiro muchísimo y no le hace tanta gracia".

Motos afirmó que "igual nos está viendo y estará en su casa riéndose", y le pidió al actor que continuara cantando, que intentó no hacerlo argumentando que "se nos va el tiempo", pero el presentador insistió: "Tengo mucho, hoy me han dado un programa largo".

González volvió a cantar y arrancó los aplausos del público presente en el plató, de su compañera y del valenciano: "No me lo puedo creer", exclamó el invitado, y también le dijo a Echegui que "me la has jugado".