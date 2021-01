Ciudadanos pide que se investigue si altos cargos municipales de Grado participaron en un fiesta ilegal de Nochevieja

"Si es cierto que participaron en una de las fiestas ilegales deben reconocer los hechos, que su conducta no fue la que se espera de responsables públicos y, además de dar explicaciones a la ciudadanía deben poner su cargo a disposición del alcalde", ha manifestado González", ha dicho José Ramón González en una nota de prensa.

Grado es un municipio donde más alta es la incidencia de COVID-19 y en el que las autoridades sanitarias asturianas han tenido que establecer una serie de medidas extraordinarias para limitar la movilidad de la ciudadanía. El equipo de gobierno está liderado por IU y el alcalde es José Luis Trabanco.

"La ejemplaridad en la vida privada y pública son inseparables. No hay autoridad moral y política sin ella", ha manifestado González. "Difícilmente quien no sea ejemplar en un ámbito pueda serlo en otro, tarde o temprano la verdad aflora y provoca la pérdida de confianza de la ciudadanía y por ende la credibilidad política, y eso es lo que parece que está ocurriendo con algunos dirigentes políticos de Grado", ha manifestado.

González considera que "lejos de cumplir con sus obligaciones y tomar las medidas necesarias para evitar que pasara lo inevitable, ya que existían indicios previos de que se iban a celebrar fiestas ilegales en Nochevieja", IU en Grado, el alcalde y su equipo, "no solo no hicieron nada, si no que están encubriendo a compañeros de partido y están dirigiendo su ira hacia las autoridades sanitarias y Educativas del Principado, y son incapaces de reconocer su incompetencia y falta de previsión".

Desde Ciudadanos piden que se llegue "hasta el fondo" en esta investigación y que se depuren las responsabilidades, judiciales y políticas, que sean necesarias.

"Se ha puesto en riesgo la vida de muchas personas, además de desatar el miedo y la incertidumbre entre la población de un concejo que ya ha sufrido mucho como consecuencia de esta pandemia, y ha perdido a muchos de sus vecinos, personas entrañables a los que todos echamos mucho de menos y todavía más durante las pasadas Navidades en las que la irresponsabilidad de unos pocos ha vuelto a poner en jaque la salud de los vecinos de este municipio", ha sentenciado el concejal de Ciudadanos.