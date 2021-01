Dalmau sobre la substitució de Davó com a síndica de Podem: "No ha estat bé, però hem de començar a passar pàgina"

El vicepresident segon de la Generalitat i conseller de Vivenda, Rubén Martínez Dalmau, ha advocat per "començar ja a passar pàgina" en relació a la polèmica per la substitució de Naiara Davó com a síndica del grup en Les Corts per la coordinadora de Podem a la Comunitat Valenciana i diputada, Pilar Lima, ja que, encara que considera que el succeït "no ha estat bé", és necessari "retornar" a l'època dels consensos, com així ho ha traslladat a la pròpia Lima, i "estendre més ponts" entre les diferents sensibilitats en el partit.