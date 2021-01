Charlène de Mónaco contesta a los críticos con su cambio de 'look': "Seguiré haciéndolo"

Hay formas un tanto más soeces de decirlo, pero lo que Charlène de Mónaco ha venido a decir es que no le importa lo más mínimo lo que digan o piensen de ella y que no tiene muchas ganas ni mucho ánimo para enfrentar las críticas por un simple, aunque radical, cambio de look.

Fue hace un mes de la aparición pública de la exnadadora que acaparó focos por lo evidente: se había rapado el lateral izquierdo de su cabeza. Ni que decir tiene que es una imagen bastante inusual para una princesa. Pero ella está encantada y así lo ha demostrado en sus últimas declaraciones.

En la revista de papel couché de Francia, Point de Vue, donde ella protagoniza la portada junto a Alberto de Mónaco, llevando por titular "Estoy al mil por ciento con mi marido" (debido a sus últimos escándalos, en el que una mujer brasileña por una parte y por otra una exestrella erótica reclaman que el príncipe Grimaldi reconozca las paternidades de sus hijos), Charlène ha contestado a sus detractores.

Lo primero que deja claro es que está encantada con su papel dentro del organigrama aristocrático y, ya entrando en la materia que nos ocupa, comienza explicando qué supuso par su familia verla entrar por la puerta con su inesperado corte de pelo.

"Lo que importa es que a Jacques y Gabriella [sus mellizos de seis años] les encanta ver a su mamá con esta nueva imagen. Y que, una vez pasado el primer efecto de sorpresa, al príncipe también le gusta mucho", ha comenzado diciendo, descartando esos comentarios que aseguraban que Alberto estaba bastante disgustado con la decisión.

La princesa consorte atiza además a sus haters, entendiendo que deberían tener otras cosas más importantes de las que preocuparse: "Los comentarios del tipo 'pero, ¿qué hace esta mujer?' o 'no puede ser verdad' los conozco demasiado bien. Y no tengo nada que contestarles, salvo que estamos en el 2021 y que en estos tiempos tan convulsos, tan complicados, que otros temas mucho más importantes merecen nuestra atención".

Por último, Charlène ha advertido que cada vez que le apetezca hará algo como el raparse la cabeza y que no se va a achantar ante las críticas. "Este corte de pelo es decisión mía. Y parece que ha provocado una oleada de comentarios. Pero resulta que era lo que quería desde hacía mucho tiempo, el estilo me agrada, eso es todo", se escusa, aunque tampoco haría falta que se defendiese. "Probablemente soy, de entre todos los miembros de la realeza, quien ha probado los peinados más diferentes, pero a buen seguro que seguiré haciéndolo. Es mi elección", enfatiza finalmente.