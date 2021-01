Muñoz subraya que ordenará los pisos turísticos urbanísticamente "con seguridad jurídica, como otras ciudades"

El concejal delegado de Hábitat Urbano, Turismo y Cultura de Sevilla, Antonio Muñoz, ha subrayado que la propuesta de modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para regular las viviendas con fines turísticos no tiene efectos retroactivos y, por tanto, no afecta a todos los que estén ya dados de alta, a la par que ha destacado que "no se trata de bloquear el sector sino de regularlo y ordenarlo* desde un punto de vista urbanístico tal y como ocurre en otras ciudades".