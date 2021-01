Cvirus.- Sanitat ordena prioritzar l'assistència no presencial en Atenció Primària

Així figura en l'actualització del document 'Mesures organitzatives d'assistència sanitària en resposta a la covid-19' dictat per la Conselleria de Sanitat a data de 15 de gener que ha donat a conéixer la presidenta del Fòrum de Metges d'Atenció Primària.

D'aquesta manera, en l'actualització a les mesures dictades el passat 8 de gener, s'assenyala que cada departament, en funció de les circumstàncies, es considerarà la possibilitat d'agrupament de centres i es derivaran els telèfons d'atenció al públic del centre tancat al de capçalera, a més d'establir el mecanisme més adequat d'informació a la població. Per açò, "s'ha d'assegurar la disponibilitat de línies telefòniques i la capacitat de respondre telefonades en el mostrador".

De la mateixa manera, les unitats de suport, excepte salut mental, realitzaran només activitat preferent, podent agrupar els recursos en el departament d'acord amb el criteri anterior, segons figura en el document.

PROVES PCR

Respecte a la realització PCR, s'indica que els convivents de casos confirmats només es realitzarà aquesta prova als set dies després de la identificació del cas o l'última exposició del contacte.

A més, d'acord amb el document 'Casos i contactes de covid-19. Identificació, diagnòstic, seguiment i garbellat recopilació' del 08/10/2020, es proposa realitzar només dos consultes successives als casos, una per a comunicar el resultat de la prova i una altra per a l'alta epidemiològica i una per als contactes, amb el resultat de prova i alta simultàniament si és negativa ara que només es fa en siet dies.

En atenció especialitzada es recorda que se suspèn tota activitat quirúrgica programada, incloent la cirurgia sense ingrés i la realitzada per autoconcert, menys per a aquelles condicions urgents no demorables ni derivables.

De la mateixa manera, segueixen suspeses les proves diagnòstiques no preferents i els ingressos programats a excepció d'aquells programes implicats en diagnòstic ràpid de càncer, que es consideraranprioritaris o no demorables, com garbellat de càncer de mama i còlon, circuits ràpids protocolitzats.

SENSE VISITES

Així mateix, continua vigent la prohibició de les visites a pacients ingressats en termes generals i solament es permetrà, si és necessari, la presència d'un únic acompanyant com a cuidador de pacients ingressats en hospitals d'atenció a malalts crònics i de llarga estada (HACLES), menors o pacients depenents i dones que ingressen per a part.