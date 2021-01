Dani Mateo ironiza sobre los 'nevacionistas': "Están demostrando que lo que ha caído del cielo es plástico"

"En España nunca ha nevado y esto no me lo invento yo, lo han hecho los 'nevacionistas', personas sagaces y realmente informadas que los últimos días han estado revelando en redes sociales una de las mayores estafas de la historia". Así comenzó Dani Mateo su sección de este martes en El intermedio.

El colaborador del programa de La Sexta comentó que "están demostrando que lo que ha caído del cielo es plástico" y dio paso a un vídeo donde una 'nevacionista' acercaba un mechero a la nieve y ésta no se derretía.

Tras escucharla, Mateo señaló de forma irónica que "no hagáis caso a esos científicos oportunistas que dicen al acercar un mechero a la nieve no se derrite, sino que pasa directamente de estado sólido a gaseoso".

Y también desmontó otra de las teorías de los 'nevacionistas': "La nieve se pone negra porque el combustible del mechero deja rastros. Que sabrán los científicos y sus evidencias empíricas".

Dani Mateo, en 'El intermedio'. ATRESMEDIA

"La nieve es plástico y nos la envía un enemigo terrible", añadió el periodista dando paso a un nuevo vídeo donde otra persona acusaba al Partido Comunista Chino de ser el culpable de la gran nevada caída en nuestro país.

Mateo afirmó que "el Partido Comunista Chino nos ataca con nieve de mentira y lo tendríamos que haber visto venir, llevan años plagiando zapatillas y ahora han empezado a hacerlo con la nieve para atacarnos".

"Si la nieve la han mandado desde China y además es fake toda la que ha caído en Madrid, entonces no viene de la atmósfera sino de AliExpress. Lo bueno es que al ser nieve de los chinos no durará demasiado, lo malo es que en breve la gente de la capital no sabrá qué hacer con todas las palas que han comprado...", concluyó el colaborador.