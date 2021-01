Andalucía activa el Plan 4.500 para dotar a los hospitales de más camas ante el aumento de los ingresados por Covid

Los hospitales andaluces llevan ya 17 días consecutivos registrando un incremento de ingresos por coronavirus, con cifras que cada vez están más cerca de las contabilizadas en la primera ola de la pandemia. Este mismo martes, la comunidad sumó 226 nuevas hospitalizaciones, hasta las 2.699, de las que 380 corresponden a la UCI, ocho más que en la jornada anterior. Ante este escenario de crecimiento "en vertical", tal y como lo definió el presidente de la Junta, Juanma Moreno, la Consejería de Salud y Familias ha vuelto a activar el Plan 4.500, para dotar a la región de las suficientes camas en caso de que se alcance esa cifra de ingresos.

La medida permitirá incrementar el número de camas convencionales en los hospitales andaluces en 2.013, hasta alcanzar las 15.280 en total; y en 1.179 las de UCI, hasta las 2.604, incluyendo los quirófanos sin actividad. A estas hay que sumar otras 5.475 camas más que el plan contempla habilitar en recursos adicionales para restar presión a los hospitales, como hoteles y residencias de tiempo libre.

Además, la Junta recordó que entre julio y diciembre del pasado año se ejecutaron 930 actuaciones en centros públicos de la comunidad, que se tradujeron en un incremento de 883 camas de planta (7,14%) y 272 de UCI con respiradores (32,65%) desde el inicio de la crisis sanitaria.

Camas en Sevilla

En el caso concreto de Sevilla, los centros de la provincia pasarán, cuando sea necesario, de 2.899 camas convencionales y 298 de cuidados intensivos a 3.618 y 566, respectivamente. Mientras que se dispondrá de otras 672 unidades ubicadas en el hotel Exe Macarena, en la capital hispalense, en el Ciudad del Sol Pirula, en Écija, y en el Albergue Inturjoven de Constantina.

Llegado el escenario de los 4.500 ingresos en Andalucía, y en base a la proyección epidemiológica de la comunidad, en Sevilla se contabilizarían 682 hospitalizaciones y 102 pacientes en UCI (hoy son 390, de ellos 56 en cuidados intensivos), por lo que, según Salud, no sería necesario implementar recursos adicionales y, además, la provincia tendría capacidad para recibir pacientes de otros puntos de la región.

Actividad asistencial

Además de incrementar la cifra de camas, el Plan 4.500 implica también una reorganización de la actividad asistencial en los hospitales, que ya han empezado a aplazar intervenciones no urgentes o que requieran ingreso. El Virgen del Rocío mantiene de momento más del 70% de su actividad quirúrgica global, aunque sí ha suspendido "algunas" operaciones no urgentes debido al aumento de hospitalizados por Covid. Si bien el centro puntualiza que todas las cirugías urgentes, oncológicas, los trasplantes y aquellas de patologías benignas, pero que pueden empeorar, siguen programadas, al igual que aquellas que no requieren ingreso, que son casi la mitad de las que se llevan a cabo en este hospital. Igualmente, "no se ha modificado ni un ápice" la actividad del Hospital Duque del Infantado o del Centro de Diagnóstico y Tratamiento, donde sus profesionales "trabajan al 100%" al realizar cirugía mayor ambulatoria.

Por su parte, el Virgen Macarena está "reordenando" las intervenciones no urgentes, valorando diariamente su realización o reubicación, medida que afecta solo a las intervenciones cuyo aplazamiento "no supone un riesgo para el paciente".

También el hospital de Valme ha activado este lunes medidas contempladas en su plan de contingencia contra el coronavirus ante el aumento de la presión asistencial. Al igual que el resto de centros, sí mantendrá las operaciones urgentes, oncológicas, no demorables y las que no requieren ingreso. Además, se ampliarán dos alas más de hospitalización para pacientes Covid, hasta alcanzar las cinco en total. Y se endurecerán las normas que regulan la entrada al hospital, de forma que solo podrán estar acompañados en la habitación –y por una sola persona que dé negativo en un test– los menores de edad, los grandes dependientes, quienes estén en cuidados paliativos y las mujeres durante el parto. Las visitas quedan prohibidas.