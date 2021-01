Hostelers creuen que el 50% no reobrirà després del tancament: "És l'última espenta perquè molts no alcen persianes"

El president de CONHOSTUR i de la Federació d'Hoteleria València, Manuel Espinar, ha titlat de "bogeria" el tancament del sector decretat per la Generalitat davant l'avanç de coronavirus, una decisió que veu "més política que sanitària" i presa "de manera unilateral" que, segons la seua previsió, provocarà el tancament del 50 per cent dels locals. "És l'última espenta perquè moltíssims empresaris no alcen les persianes", ha lamentat.