De lencería para personas trans a coser EPIS, las pruebas que trae lo nuevo de 'Maestros de la costura'

El concurso Maestros de la costura regresa a La 1 con su cuarta temporada y lo hace con nuevas pruebas, espectaculares salidas a exteriores y con unos aprendices más rebeldes que nunca.

La final de la última edición de este formato de Shine Iberia, la misma productora que MasterChef, reunió a una audiencia de 2,3 millones de espectadores, lo que ha motivado una nueva temporada en la cadena pública.

Entre las novedades anunciadas están algunas de las pruebas por las que tendrán que pasar los aprendices, o concursantes. Una de ellas es un desafío en el que tendrán que confeccionar lencería para personas trans, un mercado "que no está saturado" y poco atendido, pues la oferta para estas personas escasea.

En un homenaje a los sanitarios que trabajaron durante la pandemia, otra de las pruebas hará que los aspirantes a ganar los 50.000 euros del premio tengan que coser EPIS (equipos de protección individual) como los que se usan para luchar contra la covid-19.

María Escoté una de las miembros del jurado, junto a Lorenzo Caprile y Palomo Spain, profundizaba en este aspecto: "Durante el confinamiento hemos visto que cosiendo se podían hacer mascarillas y salvar vidas", decía sobre su profesión.

De todas las pruebas realizadas esta temporada, a Escoté la que más le ha tocado ha sido, sin embargo, la que les llevó a los talleres donde se confeccionan los trajes típicos de Lagartera.

"Me ha gustado y lo he disfrutado, porque es algo que se pierde y es muy valioso", decía, por lo que "ha sido un lujo poder ver esa artesanía desde tan adentro y conocer esas señoras, esa cultura… ha sido un privilegio", resumía la modista.

Lorenzo Caprile destacó una prueba en la que además participa, orientada a reutilizar una prenda de ropa ya confeccionada. El modista español disfruta cuando da "una segunda vida a pequeños tesoros que encontramos en Humana o en El Rastro, porque yo siempre estoy trapicheando con ropa vieja. Y cuando tengo la oportunidad de dar una segunda oportunidad a las prendas, que vuelvan a vivir, que se vuelvan a usar, lo disfruto". Aunque eso sí, pagó un precio: "Me cargué una camisa que era de mi padre".

Palomo Spain destacaba como la prueba más emocionante la de las EPIS. "Nos pilla más de cerca", explicaba sobre esa tarea. "La moda hoy en día tiene las miras más abiertas, con la inclusividad en tallas y cuerpos, pero también en razas y sexualidad, que es un tema que está a la orden del día y nosotros más que nadie tenemos que ponerlo en valor y darle un hueco", decía sobre el resto de los retos de corte social.

Raquel Sánchez Silva vuelve a ser la presentadora del formato, después de que la hayamos visto como concursante en MasterChef Celebrity. En Maestros de la Costura, también ha batallado y ha tenido que coser. "Yo tenía esperanzas de que se me diera mejor coser que cocinar, pero tampoco se me da bien coser. Me voy a tener que dedicar a presentar".

Entre las invitadas e invitados ilustres de esta temporada están la cantante Bad Gyal, la actriz Jedet, Ana Belén, La Terremoto de Alcorcón, Paco Clavel, Alaska, Ainhoa Airteta, Boris Izaguirre, Vicky Martín Berrocal, Josie, Anabel Alonso y Bibiana Fernández o la ganadora de tres Oscar, Sandy Powell.