Ariadne Artiles muestra por primera vez su embarazo en su 39º cumpleaños: "Dos vidas"

Ha esperado hasta que fuera una fecha idónea para mostrar cómo de avanzado está su embarazo, del que hizo partícipes a sus seguidores el pasado noviembre. Y ninguna fecha mejor que su cumpleaños: Ariadne Artiles ha aprovechado sus 39 eneros para una sesión en la que además ha tenido una fotógrafa más que especial.

La modelo ha sorprendido a su más de medio millón de followers en Instagram con un par de publicaciones en la que el punctum sin lugar a dudas es su barriga de estado de buena esperanza, que hará que su pequeña Ari, de tres años de edad, se convierta en la hermana mayor de dos hermanitas.

"Con este regalazo de la vida hoy celebro mis 39. Ni uno más ni uno menos", comenzaba su publicación la canaria. "Agradeciendo todo lo bueno y lo malo, cada paso, cada persona que se ha cruzado en mi camino; todos y cada uno de ellos han aportado su granito de arena para que hoy pueda dar gracias a la vida por haberme traído hasta aquí", continuaba en el primero de los posts, un selfi en contrapicado.

"Y a la bendita naturaleza le agradezco infinitamente que me haya dado el privilegio de estar creando dos vidas en este cuerpo. Sin duda este es el mejor regalo que podía tener", reconocía la top model, casada con José María García Fraile, que enseñaba así por primera vez su embarazo.

Multitud de celebrities y amistades aprovechaban la ocasión tanto para felicitarla por su cumpleaños como para desearle lo mejor para ella en su gestación. "Pletórica a tus 39 años. ¡Feliz cumple!", le deseaba Judit Mascó; "¡No puedes estar más guapa! Felicidades", escribía Helen Lindes; "¡Cómo va eso ya", se asombraba Marta Sánchez, entre una larga lista de comentarios de allegados como Alejandro Sanz, Paula Echevarría, Blanca Romero, Kira Miró, Silvia Abascal, Miguel Ángel Muñoz o Jon Kortajarena, entre otros.

Apenas unas horas después, Artiles subía otra publicación compuesta por una fotografía en la que posaba con todo su cuerpo pero que el vídeo que la seguía era el que explicaba la importancia de dicha imagen: la fotógrafa era nada más y nada menos que su hija.

"Agradecida a todos por vuestras felicitaciones y muestras de cariño y a esta enana que me enseña cada día que la vida es pura magia cuando se me olvida. Ahora también es fotógrafa profesional y la mejor directora. Little Ari in action", terminaba.