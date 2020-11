Ariadne Artiles revela que está embarazada nuevamente y, esta vez, de gemelas

La felicidad en la casa es enorme y ahora mismo no pueden estar más exultantes. De ahí que no se haya podido reprimir y lo haya tenido que contar a los cuatro vientos: Ariadne Artiles está embarazada nuevamente y no solo eso, sino que además va a tener gemelas idénticas.

Este segundo dato, al menos, es lo que revela la revista ¡Hola! en su edición de este miércoles, donde afirman en primicia que la supermodelo canaria y su pareja, José María García Fraile, están esperando para completar una familia numerosa, dado que ya tienen una hija, a la que pusieron Ari de nombre, de tres años (nació en 2017).

Artiles, a sus 38 años (aunque cumplirá 39 a mediados del próximo enero), está de tres meses, y ha querido compartir a través de su Instagram, donde tiene algo más de medio millón de seguidores, la buena nueva con ellos a través de una espectacular fotografía y un texto no menos intenso.

"Ningún estado es tan similar a la locura, por un lado, y a lo divino, por el otro, como el estar embarazada. Me siento en un mar de emociones, miedos y pensamientos inciertos que muchos entenderéis. Ningún embarazo es igual al otro y eso nos hace vivirlo como una nueva aventura, una vez más hacia lo desconocido", comienza diciendo.

"Me siento bendecida por este maravilloso regalo que nos brinda la magia de la naturaleza", continúa Artiles, que reconoce que la noticia era "un secreto a voces" así como que nada le puede "hacer más ilusión que compartirlo" con todos sus fans.

"Volvemos al ruedo con una felicidad inmensa que nos llena de luz en este año tan raro", asegura la supermodelo de Las Palmas, quien aseguró haber pasado el coronavirus poco después de que la pandemia llegase a nuestro país en marzo. Asimismo, no duda en ahondar en que, en estos momentos, "no pueden estar más felices".

Tanto ella como su marido, que comenzaron su relación en 2010 y que este mismo año han estrenado su nueva casa a orillas del mar, no han cesado de recibir las enhorabuenas en los comentarios, donde les han escrito amistades como Eva González ("¡Ay amiga! ¡Felicidades, cariño! ¡A por ello! Otra aventura más se abre camino dentro de ti. Vívela") o Helen Lindes: "¡Qué buena noticia! Cuántas cosas bonitas te están pasando... ¡Enhorabuena!".