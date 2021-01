Coronavirus.- El 56% dels contagis es produeixen en l'àmbit domiciliari o "en l'estricta intimitat", segons Puig

Així s'ha pronunciat Puig aquest dilluns en la roda de premsa de presentació del Pla Resisteix, on ha explicat que aquesta setmana s'avaluaran les dades de la situació epidemiològica, i que el Consell manté la posició de "sempre atendre el que passa i actuar en conseqüència". En aquest sentit, "si fins ara les restriccions que té la Comunitat Valenciana, que és de semi-confinament, no són suficients, caldrà abordar noves".

No obstant açò, ha insistit en el "compliment estricte de les restriccions que existeixen" que "no es tracta d'imposar una piràmide de mesures restrictives i que hi haja un incompliment massiu". En aquest sentit, ha defès que "quan l'estrés hospitalari és important, cada decisió de caràcter personal és més transcendent".

En aquest sentit, "davant el dubte de qualsevol símptoma, el primer és autoconfinar-se", igual que davant contactes amb persones contagiades. També ha defès que "el problema fonamental és que no ha d'haver-hi relació social", i que, quan siga "imprescindible" que es produïsca, siga en la "major seguretat, si pot ser, a l'aire lliure".

Respecte als retards en les proves diagnòstiques, Puig ha admès que pot haver-los, però ha incidit que "davant els símptomes, tots hem de tindre una actitud cooperativa". "Abans del resultat, cal autoconfinar-se", ha agregat.

TOC DE QUEDA

Sobre un possible avanç del toc de queda, Puig ha defès que el Consell "sempre ha estat en la franja més restrictiva", i que han actuat amb "la màxima coherència", malgrat "saber que no hi ha receptari ni solucions a la carta".

En aquesta línia, ha argumentat que "no és moment de confrontació ni de partidisme" i ha demanat la "unitat d'acció per a aconseguir superar la pandèmia".