Paula Echevarría confiesa un antojo que le persigue desde el primer día de embarazo

Paula Echevarría está viviendo una de las etapas más felices de su vida. En la recta final de su embarazo, la actriz sigue llevando una vida completamente normal, tal como demuestra a través de sus redes sociales. Continúa con su rutina deportiva, aunque ha tenido que adaptarla a su estado físico.

Sin embargo, la influencer no puede evitar los antojos que le está produciendo el embarazo de Miguel Jr. Y, aunque hasta ahora había optado por no compartirlos con sus seguidores, hace apenas unas horas anunciaba que, desde el primer día de embarazo hay algo que no puede parar de comer.

"¿Y de este antojo hablamos? Este es desde el día 1 de embarazo... y no se me pasa. ¿Alguna se siente identificada?", preguntaba Echevarría en sus stories de Instagram con la esperanza de encontrar a alguna futura mamá con el mismo caso.

Paula preguntó si alguien había experimentado algo parecido. PAU_ECHE / INSTAGRAM

Hace algunos días, además, Paula comentaba con sus fans que, aunque la llegada de la pandemia de la Covid-19 a España había cambiado radicalmente su modo de vida, ahora agradece poder vivir con algo más de tranquilidad.