Ayuso pide a Sánchez que suspenda los vuelos con Sudáfrica y Brasil por el avance de las nuevas cepas de Covid-19

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido este lunes al Gobierno central que suspenda las conexiones aéreas de España con Sudáfrica y Brasil ante las nueva cepas de Covid-19detectadas en ambos países y que están revelando muy contagiosa, como la variante descubierta en Reino Unido en diciembre.

"El Gobierno actuó tarde cuando decidió cerrar los vuelos con Reino Unido", ha aseverado la dirigente madrileña sobre la suspensión de vuelos con las islas británicas cuando se detectó la variante B.1.1.7, comúnmente conocida como cepa británica, por ello ha pedido ahora que ya se están "conociendo datos" sobre unas nuevas cepas presentes en Sudáfrica y sobre Brasil, que mueva ficha y suspenda las conexiones con estos países.

"Vamos a pedir al Gobierno de España que sopese cancelar los vuelos con estos países hasta esclarecer la situación de sus cepas", ha avanzado Díaz Ayuso tras una visita al hospital Enfermera Isabel Zendal. ha manifestado. Según ha remarcado, el objetivo es "evitar que otra vuelva a entrar el virus" por el aeropuerto de Madrid-Barajas.

El pasado viernes, la Comunidad de Madrid confirmó que está estudiando un posible caso de la variante sudafricana y ya ha confirmado alrededor de medio centenar de la británica. Además, de esta segunda cepa habría "cientos" de casos más en estudio en la región, de acuerdo con la información que ofreció la semana pasada la Consejería de Sanidad.

Por su parte, el Ministerio de Sanidad confirmó hace unos días que la variante británica ya se habría detectado en 11 comunidades autónomas. Para Díaz Ayuso, esta presencia es "explosiva" y por eso ha solicitado la cancelación de conexiones con Sudáfrica y Brasil, de cara a minimizar riesgos con las nuevas cepas.

"Un país que no protege a sus fronteras no protege a sus ciudadanos", ha aseverado Díaz Ayuso, que ha criticado que el Gobierno central no actúe de forma "contundente" en el aeropuerto para evitar que esos vuelos con la capital entren sin "ningún control".