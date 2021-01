Los colegios de Toledo permanecerán cerrados el lunes y Junta espera retomar la actividad durante la semana

En declaraciones a los medios, ha apuntado que la capital regional es la única ciudad en la que los centros educativos mantendrán cerradas sus puertas a la actividad presencial, y en el cómputo global, cerca del 90% del total de colegios de toda la Comunidad Autónoma podrán funcionar con normalidad.

En la provincia de Toledo, la estadística aportada por la consejera pasa por que dos de cada tres centros podrán abrir sus puertas. Si bien "poco a poco los centros han ido mejorando el estado de las instalaciones", tras estar en "permanente contacto" con ayuntamientos y equipos directivos y reconocer el "esfuerzo notable" de ayuntamientos y trabajadores, aún hay colegios que no estarán preparados para acoger a alumnos.

Ha recordado que este mismo viernes el Ayuntamiento de Toledo trasladó a las autoridades educativas su intención de no abrir los colegios el lunes, tal y como se dictó por mandato de la Consejería durante esta semana.

"Damos conformidad a la petición. La ciudad no reúne en estos momentos las condiciones para garantizar acceso adecuado, las vías no están suficientemente preparadas, no se puede garantizar la seguridad en el transporte y en el interior de los colegios hay algún tipo de deficiencia", ha señalado.

Así, tras chequear los centros se han comprobado deficiencias en cuanto al estado de patios, caídas de ramas, calefacciones sin funcionar, "y sobre todo problemas de accesibilidad".

"Entendemos que poco a poco revertirá la situación. En el día de ayer firmé una instrucción de apertura generalizada, pero advertimos que ayuntamientos, equipos directivos y administración son los que tienen que decidir la apertura de los centros. Por eso, dijimos cuáles eran las condiciones que tenían que tener los centros", ha abundado Rodríguez.

Tras confirmar que ningún otro ayuntamiento de la región se equipara al de Toledo a la hora de reivindicar que no abran los colegios, ha reconocido que algunos centros educativos de la capital regional le han trasladado que están en disposición de abrir, aunque la Junta se negará finalmente. "No vamos a poner en riesgo la seguridad de la comunidad educativa".

En todo caso, ha dicho que la enseñanza online está funcionando para continuar con la actividad lectiva. "Hemos dotado a los centros con las herramientas suficientes y nos dicen que están tranquilos porque saben que el modelo está asegurado".