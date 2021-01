PNV dice que sería un "despropósito" que Sanidad primara la distribución de vacunas en función de las dosis puestas

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, los parlamentarios vascos han analizado, entre otras cuestiones, el impacto de la pandemia de la covid-19 y la posibilidad de que se tengan que endurecer las medidas adoptadas.

En este sentido, el representante jeltzale ha reconocido que la situación en el País Vasco es "preocupante, pero en cierta manera previsible". "El LABI decide abrir un poco la mano antes de Navidad porque entiende que hay necesidad socieconómica y era previsible que ocurriera esto", ha señalado.

A su juicio, el crecimiento de positivos que se ha dado durante la última semana es "sostenido", por lo que no se trataría de una tercera ola, sino que se continuaría en la segunda, que "ha vuelto a rebrotar".

"En series epidemiológicas hay que ver la evolución constante y entiendo que es probable que durante una semana se mantengan o se incrementen -los positivos- y con las medidas que ya están o alguna más estricta para restringir la movilidad se puede volver a descender sin tomar medidas drásticas", ha afirmado, para añadir que "hay que intentar evitar" un confinamiento o que la educación no sea presencial.

Por otro lado, y ante la posibilidad de que se deriven más dosis a las Comunidades que más están vacunando, Telleria ha considerado que sería un "despropósito". "En Euskadi hay una estrategia de vacunación de escalonamiento... La estrategia pasa por dejar en los primeros 21 días la mitad como reserva estratégica, hecho que se ha demostrado que es lo correcto y quien no lo haya hecho tiene un problema", ha advertido.

Por último, ha manifestado que si en Euskadi se hubieran puesto todas las vacunas, tal y como ha sucedido en algunas Comunidades, "la oposición estaría criticando que no tenemos reservas".

EH BILDU

Por su parte, la parlamentaria de EH Bildu Nerea Kortajarena ha acusado al Gobierno Vasco de no tener una estrategia de vacunación, ni calendario, ni secuencia de los colectivos a los que se va a inmunizar. Asimismo, ha reclamado que se acelere el proceso para dotar de inmunidad a toda la población, para lo que ha instado a aprovechar los 140 millones de fondo Covid que, según ha denunciado, están "sin destino".

Asimismo, ha dicho ver "con preocupación" la situación de la pandemia que, según ha criticado, es consecuencia de la "operación salvar la Navidad", y ha recordado que antes hubo la operación "salvar el verano". Por ello, ha apuntado que el Gobierno debería hacer "autocrítica".

En esta línea, ha denunciado que el Gobierno Vasco no tiene una "interlocución abierta" con la oposición sobre los datos que manejan los técnicos del LABI, por lo que formaciones como EH Bildu se tienen que limitar a "ver lo que está pasando".

En este sentido, ha recordado que antes de Navidad solicitaron a la consejera de Salud una estrategia sanitaria para organizar todo concerniente a la pandemia y que permita responder a lo que no es la covid. "No tenemos esa estrategia y, si existe, no es pública", ha reprochado.

PSE

Desde el PSE, el parlamentario Ekain Rico ha defendido que la comisión de Salud del Parlamento vasco se reúne semanalmente y allí la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, "da cuenta de cuál es la situación de la pandemia, la estrategia de vacunación y responde a las preguntas de los grupos".

Asimismo, ha indicado que en los Presupuestos vascos se recoge "un mayor gasto en salud publica, atención primaria, contrataciones e infraestructuras", y ha abogado por "huir del minuto y resultado".

Por otro lado, ha subrayado que lo importante son las estrategias de vacunación, que llevan "cierto tiempo, y su resultado". "En Euskadise decidió hacer una reserva estratégica y la consejera ya ha anunciado que a partir del día 20, fecha en que se empieza a suministrar la segunda vacuna, se suministrará el total de vacunas", ha finalizado.

E-PODEMOS

Desde Elkarrekin Podemos, Iñigo Martínez ha señalado que si se adoptan medidas más "restrictivas" para luchar contra la pandemia, éstas "deben venir acompañadas del refuerzo de Osakidetza, de la atención primaria y de los equipos de vacunación y rastreo". "También debe darse un acompañamiento económico y social más grande que el actual", ha añadido.

Del mismo modo, ha asegurado que la esperanza que representa la llegada de la vacuna hay que reforzarla con todos "los medios públicos y toda la información".

"Cuantas más certidumbres se den, será positivo y se debe actuar con la máxima transparencia para responder a las demandas de los profesionales de Osakidetza", ha concluido.

Por último, el parlamentario de PP+Cs Carmelo Barrio ha coincidido con la coalición abertzale en acusar al Gobierno Urkullu de carecer de una estrategia de vacunación.

Asimismo, ha advertido de que en Euskadi hay "muchas deficiencias" en relación a la pandemia, ya que "no concuerda la información que da el Gobierno con la realidad".

"En la primera ola fueron los EPIs, los respiradores, en la segunda ola sin computar ingresos hospitalarios ni los fallecidos la pasada semana.., y ahora en la fase de vacunaciones, los titulare de 'Euskadi, la última de vacunaciones en España", ha resumido, para achacar esto último a que "no hay una estrategia de vacunación en Euskadi".