Coronavirus.- Compromís demana "depurar responsabilitats" en la vacunació a alcaldes socialistes

"Evidentment, no és una situació normal ni bona ni exemplar", ha declarat els periodistes després de la investigació oberta aquest dijous per la Conselleria de Sanitat en els departaments de Dénia i Torrevella (Alacant) -tots dos de gestió privada- per a aclarir els motius pels quals suposadament s'ha procedit a vacunar persones no enquadrades en els grups establits.

Ferri, davant els casos dels alcaldes socialistes vacunats al Verger i Els Poblets (Alacant) i Rafelbunyol (València), ha defès que "no està bé" davant la situació actual de la pandèmia, "més enllà de les sigles" dels partits als quals pertanyen.

Després de destacar la investigació oberta d'ofici per Sanitat, ha garantit que estaran "molt pendents per a saber què passat i perquè no torne a passar". "Les prioritats a l'hora de vacunar es marquen per alguna cosa i s'han de complir", ha asseverat, advertint que es pot augmentar el risc en deixar sense dosis a gent vulnerable.