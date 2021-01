Coronavirus.- El PP exigeix a Puig explicacions i "contundència" sobre la vacunació a alcaldes socialistes

Aquest dijous, la Conselleria de Sanitat va obrir investigacions en els departaments de salut de Dénia i Torrevella (Alacant) -tots dos de gestió privada- per a aclarir els motius pels quals suposadament s'ha procedit a vacunar persones que no estaven enquadrades en els grups establits. "No se'n va a permetre cap alteració del pla de vacunació", va recalcar la consellera, la socialista Ana Barceló.

En un comunicat, el 'popular' ha destacat el cas dels alcaldes del Verger i Els Poblets (Alacant), el matrimoni format per Ximo Coll i Carolina Vives, i el de Rafelbunyol (València), Fran López, els tres "menors de 50 anys mentre hi ha persones vulnerables i col·lectius de risc que encara no han rebut la vacuna".

Com "hi ha alcaldes socialistes que s'estan saltant els protocols i els plans de vacunació", ha reclamat que Puig i a Barceló siguen contundents, a més de denunciar que "no es pot comprendre" que el president no haja donat una explicació i "seguisca amagat". "Com poden passar aquestes coses?", s'ha preguntat.

També ha exigit a la consellera que òbriga una investigació "immediatament" que determine qual va ser "el motiu pel qual es va cridar a aquests alcaldes per a ser vacunats". Açò demostra, al seu juí, que Sanitat no ha establit un protocol seriós i rigorós sobre què fer en el cas que s'òbriguen vials i sobren dosis.

Davant aquesta situació, el diputat del PPCV ha demanat transparència i claredat i ha preguntat si els alcaldes ja vacunats rebran la segona dosi: "Algú ha d'eixir ja que donar una explicació. Puig ha de deixar d'amagar-se i aclarir què està passant amb les vacunes".