Madrid adelanta el toque de queda a las 23.00 y cierra la hostelería a las 22.00 durante 15 días por el alza de casos

La Comunidad de Madrid ya ha movido ficha por la preocupante evolución de la Covid-19 en la región en los últimos días. El viconsejero de Salud Pública y Plan Covid-19, Antonio Zapatero, ha anunciado este viernes un endurecimiento de las restricciones. Entre otras, desde el lunes y durante 15 días, se adelanta el toque de queda a las 23.00 y se dicta el cierre a las 22.00 horas de la hostelería, comercios, cines, teatros y en general cualquier establecimiento no esencial. Además, se confinan 47 zonas básicas que implican el cierre perimetral de una veintena de municipios.

Todas las zonas básicas de salud (ZBS) que tenían restricciones dictadas las semanas anteriores se prorrogan. Además se adoptan otras nuevas desde el lunes y hasta el 1 de febrero en las ZBS de Las Matas (en Las Rozas), Sierra de Guadarrama (Colmenar Viejo), Parque Coimbra (Móstoles) y en las tres que tiene el municipio de Fuenlabrada (Alicante, El Naranjo y Parque Loranca) que supone el confinamiento total de la localidad. También se dicta limitaciones de movilidad y actividad en los municipios de Fuente el Saz, San Agustín de Guadalix, Pedrezuela, La Cabrera y El Molar.

Igualmente, se prorrogan, al menos hasta el 25 de enero, las restricciones en las ZBS que ya tenían limitaciones dictadas en las semanas anteriores: ZBS de Felipe II y Alcalde Bartolomé González (en Móstoles), Getafe Norte (Getafe), Las Olivas y Aranjuez (en Aranjuez), San Fernando y Los Alperchines (San Fernando de Henares) y Rivas–La Paz (en Rivas). También en los municipios de Torrelodones, Hoyo de Manzanares, CIempozuelos, Navalcarnero, Algete, Mejorada del Campo y Villarejo de Salvanés.

Por completo, también continúan confinados, al menos hasta el 25 de enero al menos, Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, Arroyomolinos, Talamanca del Jarama, Valdeolmos-Alapardo, Collado Mediano, Becerril de la Sierra, Cadalso de los Vidrios, Campo Real, Titulcia y Velilla de San Antonio.

Cambio de criterio para dictar restricciones

Las restricciones por zonas básicas que se han adoptado este viernes han partido de un cambio de criterio en el seno de la Consejería de Sanidad, según se ha desprendido de la comparecencia de los doctores Zapatero y Andradas. Así, han explicado que el umbral para dictar limitaciones no han sido los 400 casos por cada 100.000 habitantes a 14 días, sino que a partir de ahora será necesario un crecimiento "significativo" de los casos, que se sitúe a 14 días la tasa sobre la media regional y que los brotes no estén asociados a grupos o colectivos específicos.

La directora general de Salud Pública ha indicado que, como se hizo en septiembre, se van a ir adaptando los criterios de restricciones en base a la evolución de la pandemia.

Evitar los contactos entre no convivientes: una petición

Madrid sigue los pasos de otras comunidades endureciendo restricciones, pero no dicta, al menos de momento, ninguna limitación a las reuniones sociales y eso que, según se ha dicho está semana desde el Gobierno regional, son el origen del 80% de los contagios.

Galicia, Murcia o Baleares han limitado esta semana el número de personas máximo en reuniones (fijado en seis individuos, con carácter generalizado) y en algunos casos directamente han limitado las reuniones entre no convivientes, pero este viernes el Gobierno autonómico madrileño se ha limitado a hacer una petición encarecida a los ciudadanos para que no se reúnan con no convivientes en sus domicilios.

Vea al completo la rueda de prensa de los doctores Zapatero y Andradas en la que se han dictado las nuevas medidas para contener la pandemia de Covid-19 en la Comunidad de Madrid.