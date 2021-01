Madrid pide a sus ciudadanos que no se reúnan en domicilios con no convivientes para evitar más contagios de Covid

La Comunidad de Madrid, en línea con el resto de autonomías, ha endurecido este viernes sus restricciones ante el incremento de contagios y ha pedido a los madrileños que no se junten con personas no convivientes en los domicilios.

"Es absolutamente fundamental reducir cualquier actividad social que no sea imprescindible y limitar los contactos dentro de la vivienda a los puramente convivientes", ha aseverado el viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid-19, Antonio Zapatero durante la rueda de prensa de este viernes.

Una petición que confirma lo dicho esta semana por el vicepresidente de la Comunidad, Ignacio Aguado, cuando aseguró que la mayoría de contagios se están produciendo en las reuniones sociales y familiares.

El gobierno madrileño, que notificaba este viernes una incidencia acumulada a 14 días de 636,1 casos por 100.000 habitantes, ha decidido también adelantar el toque de queda a las 23.00 horas (hasta ahora se mantenía desde las 00.00 hasta las 6.00 horas) y ha decretado el cierre de la hostelería a las diez de la noche.

No obstante, a diferencia de otras comunidades que han decidido reducir el número de personas en las reuniones sociales y familiares a cuatro -algunas incluso han prohibido los encuentros entre no convivientes- la Comunidad de Madrid todavía no ha querido optar por esa medida y se ha limitado a apelar a la responsabilidad de los ciudadanos para que reduzcan sus contactos mientras estudia establecer la medida jurídicamente como obligación.