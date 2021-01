Podem reuneix el seu consell aquest dissabte per a decidir si Davó passa de síndica a portaveu adjunta segona

També es definiran els plans de treball semestrals, el pressupost anual i l'informe polític de Lima sobre la crisi sanitària i econòmica i les mesures per a pal·liar-la, amb l'objectiu de planificar les prioritats per al 2021, avança la formació 'morada' en un comunicat.

El principal punt del dia és la discussió de la proposta del seu consell de remodelació del grup parlamentari. En concret, el canvi de responsabilitats entre Lima i Davó perquè la primera assumisca la sindicatura i la segona passe a portaveu adjunta segona després d'Estefania Blanes (Esquerra Unida).

Podem assegura que la decisió que es prenga, que "sempre ha sigut competència del consell ciutadà valencià", haurà de ser traslladada a la direcció de la coalició d'Unides Podem que es reuneix dilluns que ve 18.

La trobada s'obrirà amb la incorporació de 14 consellers triats recentment en els seus consells intercomarcals, completant així una direcció amb 42 persones. Es tracta del seu quart consell ciutadà valencià des de la seua tercera assemblea d'aquest estiu.

Aquesta cita abordarà l'actualitat, en particular l'evolució de la pandèmia, ja que el partit fa una setmana va manifestar la necessitat d'establir un confinament domiciliari com a mesura més eficaç per a contindre el nombre de contagis, hospitalitzacions i defuncions, quan "els contagis a la Comunitat van tornar aquest dijous a xifres de rècord: 6.207".

En aquest context, per a analitzar les mesures contra la COVID estaran presents membres de l'àrea de Sanitat de Podem, "professionals sanitaris de primera línia" que van elaborar la seua proposta de confinament domiciliari.

Sobre les diferències amb les altres dos 'potes' del Consell (PSPV i Compromís) sobre les restriccions, Lima recalca que "en els governs de coalició, els partits manifesten les seues posicions públicament i acaten les decisions preses en el govern: és la democràcia". "El Govern del Botànic és fort perquè és un acord entre partits, Podem respecta els acords i els nostres socis també", insisteix.

La reunió, amb l'assistència el vicepresident segon i conseller d'Arquitectura Bioclimàtica, Rubén Martínez Dalmau, comptarà amb els 14 consellers triats en el final del procés assembleari de Podem.

"Estem en disposició de donar un nou impuls polític una vegada ens hem dotat d'estructures intermèdies i enfortit la direcció del partit. La nostra primera tasca serà la de limitar els efectes de la pandèmia i ampliar l'escut social que ajuda les famílies i xicotetes empreses perquè ningú es quede arrere", destaca el secretari d'Organització, Carles Fons.

El consell ciutadà valencià també preveu aprovar els plans de treball semestrals i el pressupost del 2021. Dins del "nou impuls polític" de Podem hi ha prioritats com reforçar la sanitat pública, posar l'economia al servici de la gent, ampliar els drets laborals i socials o facilitar i dignificar la vivenda, tot en la perspectiva de "ampliar la política de confluència de forces polítiques pel canvi en un horitzó republicà".