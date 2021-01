UGT avisa del "conflicto laboral de género" abierto contra las médicas de Familia en Urgencias del Reina Sofía

A este respecto y en un comunicado, UGT ha señalado que "ya no es suficiente con que tengan que cargar con el propio estrés que puede generar la atención a pacientes con patologías graves, más el que puede derivarse de la lucha titánica que están librando contra el covid-19, sino que además deben cargar con los propios problemas de esta unidad".

Estos son, según el sindicato, "la sobrecarga asistencial, los contratiempos burocráticos, los derivados del sistema, la precariedad laboral, la falta de planificación, la mala gestión o la perpetuidad en la ineficaz organización de cuadrantes, turnos y permisos del Servicio de Urgencias".

Junto a ello y "desde hace unos años se está librando una batalla de género para salvaguardar los derechos laborales de las mujeres que trabajan como facultativas" en dicha unidad y "que también son madres con hijos" que, en algunos casos, "precisan cuidados especiales", y "estas trabajadoras, en uso de sus derechos, están en situación de reducción de jornada, lo que les permite atender a sus tareas familiares".

A estas facultativas, dicha reducción de un tercio de su jornada laboral ordinaria "les supone una disminución considerable de su sueldo", y tienen que afrontar que la Jefatura del Servicio de Urgencias, que "lleva años mal gestionando la unidad de urgencias mejor dotada de médicos de toda Andalucía", sea la que está generando "caos, desigualdad y discriminación" en la misma.

Así, UGT ha "podido constatar la incapacidad de una gestión en igualdad, respetando las normas y derechos de los trabajadores y trabajdoras", pues "la Jefatura de Servicio lleva tiempo discriminando y minando la moral y los derechos de estas trabajadoras, por el simple hecho de ser mujeres, madres y por hacer uso de sus derechos".

Para UGT, el jefe del Servicio de Urgencias está "incumpliendo la jurisprudencia" aplicable a las facultativas con reducción de jornada salientes de guardia, en cuanto al tiempo de descanso al que tienen derecho, "como castigo por ejercer el derecho al cuidado de hijos de estas madres trabajadoras, a pesar de ser conocedor" de una sentencia del Tribunal Constitucional al respecto, ocurriendo lo mismo con "otros permisos, como los de asuntos particulares, por ingreso o fallecimiento de un familiar, o por traslado de domicilio o consulta médica".

En el sindicato estiman que, "si una jornada de guardia no se reduce, no hay reducción de la penosidad y, por lo tanto, no hay justificación para reducir las horas remuneradas de la jornada de descanso por haber realizado esa guardia", con lo que "esta situación vulnera su derecho de igualdad al asignársele unos periodos de descanso retribuido al salir de guardia distintos al de sus compañeros médicos que no disfrutan de una reducción de jornada".

Además, según ha subrayado UGT, "hay indicios claros de un presunto abuso de poder en la gestión a través del miedo, o las presuntas amenazas de no renovar contratos eventuales de los facultativos, de no conceder comisiones de servicio tras las últimas oposiciones, o de no aprobar los permisos y licencias, etcétera; cuestiones éstas que se utilizan de forma tendenciosa para modelar la voluntad de algunos trabajadores".

Esta circunstancia, además, "se ve agravada conforme aumenta el número de guardias médicas", de forma que, "al final de cada año y normalmente coincidiendo con la época navideña, en la que los cuidados familiares se hacen aún si cabe más precisos por las vacaciones escolares, la Jefatura de la unidad les obliga a prescindir de varios días que inicialmente ya habían sido concedidos, a expensas de la Dirección de Personal y de la Dirección-Gerencia".

Todo ello ha sido comunicado "reiteradamente a la Gerencia del hospital, de forma verbal, escrita y a través de UGT y por las propias profesionales", pero, "a día de hoy, no se ha mostrado predisposición alguna de solucionarlo, es más, las facultativas han sido presuntamente presionadas por sus jefes a renunciar a su derecho".

Desde UGT aplauden "el valor de estas profesionales, que están entregando todo por los ciudadanos en esta pandemia, por sus familias, y por ser un ejemplo de lucha y reivindicación ante sus compañeros y el resto de trabajadores del SAS", razón por al que "los servicios jurídicos" del sindicato están "estudiando las circunstancias de estas trabajadoras" para emprender "las acciones legales necesarias".