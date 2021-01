La Fundació Arrels alerta de "la estigmatización" que padecen las personas sin hogar que rechazan trasladarse a alojamientos temporales para refugiarse del frío. El director de la entidad, Ferran Busquets, ha lamentado este martes que después de la muerte de dos personas sin hogar en las calles de Barcelona se puso el foco en que una de las personas se había negado previamente a ir a un albergue temporal.

"Los albergues no son ni la solución ni el modelo adecuado", ha sentenciado. Para Busquets hace falta una solución "definitiva y no temporal" y ha remarcado que ahora mismo las acciones están "basadas en factores meteorológicos". "No se han de hacer acciones de verano y de invierno, sino que se ha de conseguir que no haya gente durmiendo en la calle", concluye.

Busquets ha admitido que les preocupa la estigmatitzación que sufren estas personas, y ha defendido que en algunos casos no ir a un alojamiento temporal "puede ser una buena decisión" porque a menudo implica dejar un espacio de la calle que las personas ya se han hecho suyo, donde pueden tener mantas y un colchón, solo por pocos días.

En estos albergues temporales a menudo no se puede desplazar todo este material, ni los animales de compañía, de manera que algunas personas prefieren no dejar la calle solo por pocos días y no van. "Lo dejas todo, vas al albergue y después has de volver a comenzar, y a veces esto se hace tan duro y complicado que prefieren no ir", ha explicado.

Fenómenos meteorológicos adversos el 79% de los días del año

El director de la Fundació ha pedido a las administraciones que no se hagan acciones solo centradas en los factores meteorológicos para combatir la problemática. Según ha explicado, esto no es efectivo porque las personas sin hogar sufren las inclemencias del tiempo tanto en días de mucho frío como de mucho calor o lluvia. Esto, según un estudio de la entidad, pasa en el 79% de los días del año, de manera que las que creen que son necesarias son soluciones "definitivas".

Una de las víctimas, conocida por Arrels

Busquets ha explicado que Arrels conocía a una de las personas muertas, de 38 años, que había ido diversas veces al centro de la Fundació durante los últimos seis años. En el caso de la segunda persona, hallada en el Parc de la Ciutadella, ni Arrels ni el Ayuntamiento habían tenido contacto con ella. En ninguno de los dos casos se han detectado signos de violencia.

Busquets ha apuntado que en los dos casos es probable que hayan muerto de frío –los hechos tuvieron lugar en plena ola de frío durante el temporal Filomena- pero ha remarcado que hasta que no acabe la autopsia no se podrá confirmar.

Dormitorio del centro para personas sin hogar Frederic Soler de Terrassa. ACN

El Govern pide a los ayuntamientos que aumenten la prevención

La portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha instado este martes a los ayuntamientos y a las instituciones locales de Cataluña a "incrementar las prevenciones" para hacer frente a la situación que padece la gente que duerme en la calle en sus municipios.

En este sentido, y un día después de conocer que el pasado lunes murieron dos personas sin hogar en las calles de Barcelona, ha pedido poner en marcha las medidas necesarias para "poder alojar a todas estas personas, sobre todo en los tiempos de frío de estos días".

"Es muy importante", asegura. Budó, igualmente, ha "lamentado" la muerte de dos personas sintecho en Barcelona.

Trapero ordena a los mossos una actitud "proactiva" con las personas vulnerables por el frío

El mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha hecho llegar una orden de servicio a todos los agentes del cuerpo pidiendo una "actitud proactiva" hacia las personas vulnerables en el contexto de la ola de frío que Cataluña sufre desde el pasado viernes 8 de enero.

Trapero se refiere especialmente a "las personas sin hogar en una situación de especial riesgo". El mayor admite que el cuerpo no tiene "herramientas propias para prestar la atención directa a estos ciudadanos" pero dice que tienen a su alcance "la detección, el traspaso de información y la coordinación con los servicios sociales y de atención a las personas".

Trapero indica en el escrito que el patrullaje permanente de los agentes hace del cuerpo "uno de los servicios públicos mejor posicionados para detectar estas situaciones de especial vulnerabilidad".

Añade también que "es necesario reforzar desde el territorio el vínculo con las instituciones públicas y privadas que prestan ayuda a este colectivo de personas".

Red de recursos asistenciales actualizada

En concreto, Trapero indica que desde el Área técnica de proximidad y seguridad ciudadana se darán directrices para que las regiones policiales o las áreas básicas policiales "actualizan la información en relación con la red de recursos asistenciales a los que se pueden derivar las personas en situación de riesgo".

Voluntarios conversado con un sintecho que se refugia en un cajero durante el censo de personas sin hogar de Barcelona de junio de 2019. ACN

En el escrito se pide incluir, dentro el patrullaje dirigido habitual, servicios específicos para todas las zonas conocidas donde estas personas suelen permanecer.

También se indica que habrá que mantener una actitud policial proactiva hacia este colectivo de personas desfavorecidas que concreta en "buscar información sobre donde pasan la noche, si son conocedoras de los recursos que hay, si sufren algún tipo de enfermedad o si hay algo que les imposibilite ser receptores de los servicios que se les pueden ofrecer".

Finalmente, la orden apunta a que esta tarea policial "a corto y medio plazo ha de suponer actualizar el conocimiento integral de esta temática y permitir informar con rigor y conociendo a las autoridades competentes".