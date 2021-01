Barcelona se abre a "repensar" el modelo de ayuda a sintecho tras la muerte de dos personas en la calle

La comisionada de Acción Social del Ayuntamiento de Barcelona, Sònia Fuertes, ha asegurado que el Ayuntamiento "repiensa continuamente" sus actuaciones en todos los ámbitos y ha remarcado que "no rehuirá su responsabilidad diaria" en hechos como la muerte de dos personas sin hogar que vivían en la calle.

En rueda de prensa, Fuertes ha lamentado la muerte de las dos personas y ha explicado que "obviamente" una de las hipótesis que hay sobre la mesa es que la defunción fuera a causa de las bajas temperaturas en plena ola de frío.

Fuertes ha explicado que no se han encontrado indicios de violencia ni criminalidad en los primeros análisis pero ha pedido prudencia mientras dure la investigación.

La comisionada ha explicado que durante el temporal los servicios de emergencia han atendido a otras personas con "cierta hipotermia sin grado de severidad".

En el caso de las dos personas muertas el lunes, Fuertes ha explicado que solo tienen constancia de que una de las dos estuviera en contacto con equipos que trabajan con personas vulnerables y ha explicado que la víctima, que tenía "un vínculo" con el equipo, había rechazado en varias ocasiones entrar a una equipamiento. En este sentido, ha remarcado que el consistorio no puede "obligar" nadie a hacer uso de los servicios que ofrece.

2.900 plazas para personas sin hogar en Barcelona

La comisionada de Acción Social ha explicado que Barcelona ya contaba con 2.700 plazas para personas sin hogar –logradas con colaboración con entidades- y ha recordado que se añadieron 100 más en noviembre con el comienzo del frío. Ante el temporal Filomena se añadieron 100 más. De estas, esta última madrugada solo han sido ocupadas 34.

En este sentido, Fuertes ha remarcado que de momento se está "absorbiendo" toda la demanda que hay. Además, ha querido poner en valor la mancha "invisible" de los equipos de calle que los días antes del temporal fueron a ofrecer entrar a equipamientos a personas sin hogar que encontraron en la calle.

Al ser preguntada sobre si estos servicios son ideales, teniendo en cuenta que en estos casos concretos no dieron respuesta a las necesidades de las dos víctimas, Fuertes ha dicho que "cada día" seguirán llevando propuestas "nuevas" y se ha abierto a repensar el modelo. Con todo, ha admitido que "nunca es suficiente" y ha dicho que están "sacando agua en un barco donde no hay bastante herramientas ni para ver donde está el agujero". Aun así, ha dicho que no rehuyen la responsabilidad y ha añadido que "repensar las propuestas forma parte del compromiso en la temática".

Por otro lado, al ser preguntada por cuando está previsto el cierre del espacio de la Feria, que el Ayuntamiento había fijado inicialmente para finales de diciembre del 2020, Fuertes ha dicho que de momento se está "monitorizando" la evolución de la situación y que se irán tomando las decisiones en función de esto.

La oposición reclama revisar los protocolos municipales

Ante la noticia, algunos grupos a la oposición han reclamado al gobierno de Colau que revise el modelo de atención a las personas sin hogar mediante la operación frío. La regidora Neus Munté, de JxCat, ha afirmado que no se puede tolerar que haya personas en la ciudad que pierdan la vida por el frío y ha pedido replantear el modelo y destinar más recursos.

Munté ha lamentado la muerte de las dos personas y ha recordado que en septiembre su grupo ya reclamó un plan de choque hace unos meses y se interesó hace pocos días por los planes del gobierno municipal ante el descenso de las temperaturas.

En una línea similar se ha expresado la regidora de Cs Marilén Barceló. "Se tiene que tener una estrategia mucho más eficaz de la que es tiene, por eso creemos necesario revisar los protocolos actuales porque no pasen estas desgracias", ha apuntado. Según Barceló, hay que aumentar los educadores de calle y los recursos en general y las plazas tienen que estar operativas todo el año. Además, desde el punto de vista de Cs se tiene que trabajar con programas de inserción donde exista colaboración público privada.