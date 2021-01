Lydia Lozano carga duramente contra Isabel Gemio: "A ella le encanta montar pollos, se mueve bien en el barro"

Isabel Gemio está siendo noticia esta semana tras emitirse en Youtube una entrevista que le realizó a María Teresa Campos un tanto polémica.

Un cara a cara entre dos titanes de la comunicación cargada de mucha tensión y desaires de una y otra que se ha recrudecido con el paso de los días y de la que han opinado distintos televisivos. Desde Kiko Matamoros a Jorge Javier Vázquez o Mila Ximénez, que no han dejado en muy buen lugar a Gemio.

Tampoco Lydia Lozano, que ha cargado duramente contra ella a la salida de Sálvame. La colaboradora ha sido muy dura y ha asegurado que a Isabel "le encanta montar pollos".

"Ella está acostumbrada a las críticas. Cada vez que ha habido un photocall y se le ha preguntado por Nilo Manrique o por cualquier otra cosa ha montado un pollo. A ella le encanta montar pollos", ha comentado la canaria a los reporteros de Europa Press que esperaban a las puertas de su casa.

"Que no me venga a decir que sus seguidores están destrozados porque le critican. Le encanta la polémica y se mueve muy bien en el barro", sentencia.

Solo unas horas antes, Isabel Gemio compartió un vídeo para dar su versión de la polémica entrevista con María Teresa Campos. En el post, la periodista pidió el cese de las críticas, pues sus preguntas estaban preparadas con buena intención.

A lo largo de los 13 minutos de duración que ocupa el vídeo, la comunicadora trata de explicar "su versión" de la criticada entrevista. "Todavía no me siento fuerte, no estoy curada, pero quizás algún día me atreva, si reúno todo lo que durante tantos años algunas personas han dicho sobre mí, a lo mejor pueda hacer algo, ya veremos. A estas alturas de mi vida tengo muy claro lo que realmente vale la pena", avanza.

"Que no se le busquen los tres pies al gato, yo le hice una entrevista a María Teresa Campos en mi canal porque ella me había invitado al suyo y me pareció oportuno invitarla a ella. Lo hice desde el cariño y el respeto que le tengo", explica Gemio.