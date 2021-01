Terelu y Alejandra Rubio, contra Isabel Gemio por la entrevista a María Teresa Campos: "Jugó sucio"

La tensa entrevista de María Teresa Campos con Isabel Gemio ha tenido todo tipo de reacciones. En la charla de la veterana comunicadora con Gemio en su canal de Youtube no estuvo tan cómoda como se esperaba y la tensión fue palpable, como sucedió en Sábado Deluxe hace unos meses. "He venido a hacer una entrevista, no a hacer terapia", le espetó en un momento dado la matriarca de las Campos a Gemio.

Ahora, días después de la entrevista, las reacciones de otras de las componentes del clan de las Campos ya son una realidad. Y, claro, se han puesto del lado de la matriarca.

"La entrevista iba a durar media hora y al final se prolongó por más de dos horas. En mi opinión, jugó sucio y, aparte de eso, le quiso hacer una entrevista desde una posición más altiva y se reflejó totalmente, todos se dan cuenta. Mi abuela está muy calmada y se lo ha tomado muy bien para la entrevista tan sucia que se le estaba haciendo", manifestó Alejandra Rubio, nieta de la periodista, en Viva la vida.

"Mi abuela está muy calmada y se lo ha tomado muy bien para la entrevista tan sucia que se le estaba haciendo"

Unas palabras que secundó su madre, Terelu Campos, que, además, recalcó que el tiempo de duración de la entrevista fue elevado y esto descolocó a su madre: "Empezó mal revelando la edad de Teresa y la insistencia en ciertos temas la violentó mucho. Isabel es crítica con las entrevistas que hacen otros pero, al final, ella acaba haciendo las mismas preguntas".