Isabel Gemio, al borde de las lágrimas, se defiende tras su entrevista a María Teresa Campos: "Quiero vivir en paz"

Al borde de las lágrimas. De esta manera se dejó ver Isabel Gemio este domingo en Instagram, donde compartió un vídeo para dar su versión de la polémica entrevista con María Teresa Campos. En el post, la periodista pidió el cese de las críticas, pues sus preguntas estaban preparadas con buena intención.

A lo largo de los 13 minutos de duración que ocupa el vídeo, la comunicadora trata de explicar "su versión" de la criticada entrevista. "Todavía no me siento fuerte, no estoy curada, pero quizás algún día me atreva, si reúno todo lo que durante tantos años algunas personas han dicho sobre mí, a lo mejor pueda hacer algo, ya veremos. A estas alturas de mi vida tengo muy claro lo que realmente vale la pena", avanza.

"Que no se le busquen los tres pies al gato, yo le hice una entrevista a María Teresa Campos en mi canal porque ella me había invitado al suyo y me pareció oportuno invitarla a ella. Lo hice desde el cariño y el respeto que le tengo", explica Gemio.

En la conversación, la presentadora le preguntó a su compañera de profesión si pensaba que estaría así con 80 años, unas palabras que no le sentaron bien y por las que llamó "cerda" a Gemio. "Cuando yo le digo lo de la edad, lo hago porque para mí es un mérito que una persona a su edad esté emprendiendo un nuevo proyecto, al margen de convencionalismos, me parece admirable", apunta.

Por otro lado, Gemio asegura que trataba de sacar "la parte divertida de Teresa" para despertar "la complicidad" que ambas comparten, aunque no lo consiguió. No obstante, en su defensa, aclara que Campos estaba "cansada" porque había madrugado: "Además, tuvimos que grabar en tres sets diferentes y la hicimos esperar una hora, por lo que le pedí disculpas".

La periodista, que se percató de que a su entrevistada "no le gustaba ninguna pregunta", explica por qué decidió preguntarle por las parejas que había tenido a partir de la Wikipedia: "Fue un juego, una excusa para hablar también de su biografía, y recordar que fue directora de Informativos en un momento en el que las mujeres no accedían a altos puestos".

"Era evidente que Teresa no quería entrar, lo cual me hizo sentirme descolocada, incómoda, pero seguí haciéndole mi entrevista, me interesaba su presente, cómo vivía una persona maravillosa como ella todas las polémicas actuales que la rodeaban", reconoce, y añade: "Le dije que lo sentía pero que tenía que preguntarle por esos temas, hacer mi entrevista".

"Respeto que no quisiera entrar en ciertos temas, pero podía haberlo hecho con mejor talante. Lo importante son las respuestas, no las preguntas". Cuando terminó la entrevista, Gemio se disculpó: "Le dije que lo sentía pero que tenía que preguntarle por esos temas, hacer mi entrevista". La periodista piensa que estuvo "desacertada" en algunas cuestiones, lo que no es motivo para "ir a degüello": "Nunca se me hubiera pasado por la cabeza intentar dejarla mal".

Gemio se emociona en los últimos minutos del vídeo asegurando que no había borrado la entrevista porque eso significaría "reconocer" que hizo "algo mal". "Me quedo con lo último que me dijo, que si quería ayuda en la Fundación contase con ella", desveló, con un nudo en la garganta, antes de cerrar el comunicado: "No hagáis más daño. Yo solo quiero que me dejen vivir en paz".