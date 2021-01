Thais Villas, a Íñigo Errejón, en 'El intermedio': "Estoy con su madre en lo de llamarle tonto"

En la primera entrega de El intermedio de 2021 y Thais Villas decidió acercarse al Congreso para conocer algunos de los detalles de la etapa escolar de los diputados, donde destacó la de Íñigo Errejón con su madre.

El representante de Más Madrid le contó a la reportera del programa de La Sexta una anécdota que le ocurrió "con 6 o 7 años" al político y a su hermano con su madre un día que se pusieron a "jugar a la pelota en casa".

"¿Cuál ha sido la mentira más grande que le ha contado a sus padres?", quiso saber Villas. Errejón le contestó que "la más grande no sé, pero la más ridícula fue cuando rompimos una lámpara de mi madre con un balón".

Thais Villas, en 'El intermedio'. ATRESMEDIA

El político recordó que "le dije a mi hermano menor: Ya verás la que nos va a caer... Y esperé a mi madre simulando, y para esto hace falta ser muy pequeño y bastante tonto para hacerlo, mi propia muerte".

"¿Perdón?", exclamó sorprendida la reportera. "Cuando mi madre entró se encontró a su hijo tirado en el suelo haciéndose el muerto con una especie de cuchillo chino que era un abrecartas, y con la camiseta pintada de rotulador rojo simulando la sangre".

Errejón continuó con la anécdota señalando que "entendí que, si ella se encontraba a su hijo muerto, no le iba a regañar", afirmación que arrancó la risa de Villas. "Mi madre llegó y me dijo que me levantara, pero no contesté porque se suponía que estaba muerto".

"A la segunda advertencia me levanté porque me dijo que era tonto y que me pusiera de pie. Lo hice", comentó el político. Villas le contestó para concluir: "Señor Errejón, estoy con su madre en lo de llamarle tonto".