Vicente Vallés, en 'El hormiguero': "No siento nada especial cuando me llaman facha"

Concha Velasco iba a ser la primera invitada de El hormiguero en 2021, pero debido a la borrasca Filomena, la actriz no pudo ir y acudirá otro día al espacio de Antena 3, que recibió este lunes la visita de Vicente Vallés.

Lo primero que hizo Pablo Motos fue agradecer que el periodista acudiera al plató del programa nada más acabar de presentar Antena 3 Noticias 2, teniendo en cuenta los kilómetros que separan la sede de Atresmedia de las instalaciones de El hormiguero.

"Hace un segundito estaba haciendo el informativo en San Sebastián de los Reyes. Tal y como está Madrid, Jorge Ventosa (director de producción) le ha conseguido traer, lo cual es un milagro, y que el público también haya llegado, es otro", afirmó el presentador.

Motos comenzó la entrevista preguntando a su invitado como había comenzado 2021: "Lo mejor que he podido, con la preocupación de la pandemia, a lo que se ha sumado este temporal, y la sorpresa de contar en directo lo que estaba pasando en el asalto al Capitolio", señaló Vallés.

El valenciano también quiso saber si "sientes presión al presentar y dirigir el informativo más visto de España", a lo que el invitado le respondió que "es el trabajo de los periodistas, la información tiene un componente de análisis, de poner las noticias en su perspectiva, y eso es parte del trabajo periodístico".

"No me siento presionado, me siento responsable de hacer el mejor informativo posible, que no deja de ser un trabajo público, más allá de que sea una empresa comercial, y tratamos de hacerlo lo mejor posible como el resto de cadenas, periódicos o radios", aseguró Vallés.

Vicente Vallés, en 'El hormiguero'. ATRESMEDIA

Pero Motos afirmó que "en todos los éxitos hay una parte negativa: ¿Qué sientes cuando algún sector dice que eres un facha? Es una pregunta que me podrías también hacerme tú a mí". El periodista comentó entre risas que "no querría ponerte en esa tesitura porque si no te haría la entrevista yo a ti".

"Nada especial porque, en realidad, cuando tú haces un trabajo público hay gente a la que le gusta y gente a la que no. Hay personas que hoy le gusta porque ha escuchado algo que le gusta oír y mañana le disgusta porque digo algo que no le gusta oír", respondió.

Y añadió que "de repente, hoy eres un tipo estupendo y mañana eres cualquier cosa, un comunista o un fascista. Esto es parte de las circunstancias que se generan en torno a la profesión, ya que al final es un trabajo hacia el público, que también tiene derecho a opinar".

"Nosotros contamos la verdad todos los días, es nuestro trabajo. Nos podemos equivocar en alguna ocasión como todo el mundo en su profesión, pero es nuestro fundamento", aseguró el director de Antena 3 Noticias 2.

Vallés también repasó otros temas de actualidad con Motos como la labor de Pedro Sánchez en la gestión de la pandemia: "Le preguntaría como se siente él"; las vacunas del coronavirus porque "arrancar no es fácil"; el ataque al Capitolio y el mandato de Donald Trump: "Dimitir sería el único gesto de dignidad que hubiese hecho en su presidencia"; o su polémica con Pablo Iglesias porque "hay muchos problemas para preocuparse como para hablar de periodistas".