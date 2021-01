Bonig propone reducir el IVA al 4% en hostelería y ayudas directas para mejorar la "agónica" situación del sector

Además, la dirigente 'popular' ha propuesto la creación de un grupo de funcionarios exclusivamente para que las pymes puedan tener "hilo directo" para tratar las subvenciones y la "eliminación de burocracia" porque, ha denunciado, "en estos momentos las ayudas no llegan, tramitarlas es una jungla y los préstamos son a devolver, luego no solucionan nada". "Queremos gestión, gestión y más gestión. No anuncios, gestión", ha afirmado.

Así se ha manifestado Bonig este lunes en una rueda de prensa antes una reunión "de urgencia" con representantes de la Federación de Hostelería de la Comunitat Valenciana, quienes han solicitado este encuentro ante la situación "extremadamente complicada" que vive un sector "fundamental".

"Si en lo sanitario es duro porque la gente pierde su vida y las secuelas son importantes, en lo económico también es dramático", ha asegurado la presidenta del PPCV, al tiempo que ha remarcado que las quejas de los representantes del sector "son un grito de auxilio frente al abandono del Gobierno de Puig".

Asimismo, ha exigido una gestión sanitaria "junto con otra económica", porque, a su juicio, "si la primera no va, es imposible la segunda", y ha defendido "más gestión y menos anuncios". "La hostelería dice no a todos esos 'Ximoanuncios', que lo único que son es eso, 'Ximoanuncios'", ha aseverado.

En concreto, el PP ha pedido la bajada del IVA del 21 al 4% para el turismo y la hostelería "mientras continúe la situación" y la reducción proporcional de los impuestos con una modificación legislativa, unas medidas que, ha señalado, "no son para siempre, solo para estos momentos excepcionales".

"Si hay una reducción de horarios y aforo, los impuestos también deberían ser proporcionales", ha resaltado Bonig, al tiempo que ha lamentado que en lugar de eso "suben las cuotas a los autónomos y sube la luz un 27%".

REDUCCIÓN DE IMPUESTOS

Además, ha reivindicado una reducción "proporcional de todos los impuestos locales, provinciales, autonómicos y, sobre todo, estatales" y una modificación "urgente" de la legislación". En este sentido, la dirigente 'popular' ha declarado que no entiende "por qué si se reduce el aforo en comercio, hostelería y restauración al 30% y se adelanta la hora de cierre a las 17.00 horas no se reducen en la misma proporción los impuestos".

Bonig ha solicitad también la instauración de un plan específico de ayudas directas para un sector que "representa un 14% del PIB español y también valenciano". Al respecto, ha criticado que el 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, "se sube el sueldo, gasta 341 millones de euros más en el presupuesto de 2021 para chiringuitos y staff político y, sin embargo, no hay dinero para ayudas directas".

En esta línea, ha manifestado que los hosteleros "no quieren IVF ni ICO" y ha censurado que "cuando el Gobierno no sabe qué hacer, crea otra línea del IVF", lo que, a su juicio, "no sirve para nada". "Si se les obliga a cerrar o hacerlo parcialmente, porque hay que hacerlo por medidas de sanidad y para evitar la expansión de la pandemia, tienen que tener ayudas directas, y no más prestamos", ha apostillado.

La presidenta del PPCV ha destacado que "se ha demostrado" que el ICO "no ha llegado a todas las empresas que lo necesitan" y ha criticado que estas ayudas "solo han llegado a aquellas empresas que han presentado balances positivos de 2020". "La hostelería lanza un grito frente al abandono de su gobierno. Nosotros tenemos un plan concreto, las medidas adecuadas y los medios sobre la manera de ejecutarlo", ha reivindicado.

Por otra parte, Bonig ha exigido la creación de un grupo de funcionarios "exclusivamente" para que las pymes "puedan tener hilo directo para tratar las subvenciones y la eliminación de burocracia, con abogacía e intervención de todas las Consellerias y únicamente para tramitar subvenciones al sector". La líder del PPCV ha defendido las subvenciones a las pymes "y no al hermano de Puig, que van como un tiro".

"Nosotros tenemos el plan, las medidas, 1.200 millones de euros que ya le dije a Puig que podía reducir de su administración para tener liquidez y que irían directamente al ocio nocturno, turismo, restauración, hostelería, comercio, pequeña y mediana empresa, que en estos momentos es fundamental salvar", ha concluido.