Irene Rosales cuenta lo mal que su hija lleva la muerte de su abuela: "Me dijo llorando que la echaba de menos"

La familia Rivera-Rosales está sufriendo más reveses que cualquier otra, pues mientras que Kiko está inmerso en una guerra con su madre Isabel Pantoja, Irene se está enfrentando no solo a los dedos acusadores de la tonadillera, sino también a la pérdida de su madre y su padre en el mismo año.

La exconcursante de GH Dúo tuvo que decir adiós a su madre, María Teresa Vázquez, a principios de 2020 por un cáncer. Y, a finales de año, quien falleció fue su padre, Manuel Rosales, tras 17 años con un tumor cerebral. Pero estas notables ausencias, unidas al distanciamiento con la cantante, ha hecho que la estructura familiar haya cambiado por completo.

Los niños no son ajenos a estos problemas, pues es evidente que Ana (5 años) y Carlota (casi 3 años), las dos hijas que tienen Kiko e Irene, notan la falta de, por así decirlo, sus dos abuelas. Así lo ha confesado Rosales en Viva la vida este domingo, pues ha contado el desconsolador momento que vivió con su hija mayor.

La colaboradora de Mediaset se la encontró llorando y, cuando se acercó a preguntarle qué le pasaba, la pequeña le respondió: "Mamá, estoy llorando porque echo mucho de menos a la abuela Tere".

"Me rompió el alma", ha asegurado Irene Rosales. Esto hace que se sienta mucho más triste al ver cómo se encuentra la relación de Kiko Rivera con su madre. "Saber que es la única abuela que tiene y no tiene contacto... Eso es lo que me duele".

Por ello, son muchos los intentos que ha hecho la joven por que su marido se reconcilie con la tonadillera, aunque siempre intenta no meterse en su relación madre e hijo y se limita apoyarle sin decirle "lo que tiene que hacer".

Curiosamente, Isa Pantoja parece compartir con su cuñada esta pena, pues la hija de la cantante confesó en su regreso a El programa de Ana Rosa que lamentaba la relación que tenían con ella por su hijo, sobre todo: "Me duele por Alberto, porque él pregunta. Los niños se enteran de todo y echan de menos a su abuela".