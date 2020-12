Irene Rosales, ofendida con la felicitación de Isabel Pantoja a su hija: "Una niña de 5 años no se lo merece"

La guerra familiar entre Kiko Rivera y su madre, Isabel Pantoja, ha terminado por afectar a Ana, la hija mayor de Rivera e Irene Rosales. Tal y como ha confirmado esta última en Viva la vida, la tonadillera contactó esta semana con ella para felicitar a su nieta por su quinto cumpleaños. Sin embargo, el mensaje enviado a la pequeña "no fue apropiado", ha comentado Rosales.

Respecto a esta felicitación, Irene Rosales ha indicado que lo que recibió de la cantante fue un audio. "Le mandó un audio a Ana, pero, a mi parecer, yo no hubiese mandado ese tipo de audio", ha valorado.

En su opinión, Rosales se hubiese limitado "a felicitarla como se merece una niña de cinco añitos". Estas declaraciones han sorpendido a los colaboradores de Viva la Vida, que han querido saber más al respecto.

Los audios, que llegaron al teléfono de Irene Rosales, no convencieron a esta última. "Creo que lo pudo haber hecho de otra manera", ha manifestado, ante la insistencia de Emma García, la presentadora, para que concretase un poco más.

"¿Se ha disculpado de algo?", le ha preguntado García, a lo que Rosales respondió sin dudar: "No, no". En este sentido, Rosales ha tratado de explicarse: "Sí que es cierto que, aparte de las discusiones que haya entre madre e hijo, una niña no es consciente de eso. Mi hija acaba de cumplir cinco añitos, el primer año que fallece su abuela, mi madre, (Isabel Pantoja) es la única abuela que tiene... A pesar de que estés mal, yo le hubiese mandado con otro ánimo, con otras maneras, y solo para la niña", ha dicho.

A este respecto, Irene Rosales ha asegurado que "hay partes" de ese audio, "de un minuto y poco", que a ella le "ofende". "Tal y como están las circunstancias, a mí no me gusta que me mande este tipo de audio", ha indicado, sin querer entrar en más detalles sobre el contenido.

"Yo lo he dicho una y mil veces, (Isabel Pantoja) tiene mi móvil para saber de las niñas. Si la niña lleva un mes y medio, dos meses, sin escuchar a la abuela, si la va a escuchar en el momento de su cumpleaños, yo me hubiese limitado a un 'felicidades, mi vida, pásatelo muy bien, disfruta mucho y punto".

"Cero" contacto entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja

Rosales también ha contado que desde que saltó el escándalo por las pertenencias de Paquirri que Kiko Rivera encontró en Cantora, hace ya más de un mes, no ha habido contacto alguno entre madre e hijo. "Cero, nada", ha sentenciado la mujer de Rivera, que ha reconocido que él tampoco ha intentado hablar con la tonadillera.

Respecto a cómo se siente Kiko al carecer de contacto con su madre, Rosales ha dicho que a medida que pasan los días, "no es que esté mejor, pero día que pasa, día que se le acumula un poco más de daño por no tener ningún tipo de relación con la madre".

Según Irene Rosales, Kiko Rivera sabía que sus reveladoras declaraciones en Telecinco iban a traer consecuencias con Isabel Pantoja: "Kiko sabe los pasos que iba a seguir, no esperaba nada". No obstante, aunque "el puede saber que la madre no le va a llamar, pero también es cierto que a lo mejor, ante las circunstancias de lo que pasó con mi padre, un mensaje... que no es que él lo quiera, pero por su mente sí que se le pasó en ese momento", ha explicado.