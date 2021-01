Isa Pantoja reaparece en 'El programa de Ana Rosa' y se lamenta por su situación familiar: "Mi hijo pregunta por su abuela"

Isa Pantoja ha vuelto a los platós de televisión después de unas navidades un tanto revueltas por la situación familiar en la que se encuentra. Concretamente ha aparecido este jueves en El programa de Ana Rosa.

En el plató se ha visto a una Isa decepcionada al no poder hacer nada para calmar las aguas entre madre e hijo, y es que según ella "se han pasado los límites" y no cree que Isabel Pantoja llegue a perdonar a Kiko Rivera.

Pero en este trajín familiar la pequeña de los Pantoja no se olvida de que los que también sufren son los niños, tanto su hijo como sus sobrinos. "Me duele por Alberto porque él pregunta", decía acongojada. "Los niños se enteran de todo y echan de menos a su abuela [...] No quiero que pase lo mismo que yo".

Isa Pantoja entiende que su madre esté "deprimida" por la actitud de Kiko Rivera: "Ha dicho muchas cosas que a mí, como madre, me dolería mucho" #AR7Ehttps://t.co/H5zkDi5Ok3 — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) January 7, 2021

Tras estas palabras, los colaboradores del programa han intentado convencer a Isa de que llevase a su hijo a Cantora a lo que ella ha respondido de manera contundente: "No puede ir. Es una situación muy desagradable para un niño".

Poco después se ha hecho balance del estado del vínculo entre madre e hija, momento en el que se ha aclarado que Isabel Pantoja necesita tiempo y ella se lo va a dar. Aun así Chabelita no cree que la relación de ambas esté rota. Tampoco piensa en tirar la toalla y seguirá intentando ponerse en contacto con su madre: "No necesito intermediarios".