La reflexión de Matías Prats al salir de casa en pleno temporal de nieve en Madrid: "No viviremos otra como esta"

El periodista Matías Prats, presentador de Antena 3 Noticias en la edición de fin de semana, ha tenido dificultades para llegar este sábado hasta las instalaciones de la cadena en San Sebastián de los Reyes (Madrid), a consecuencia de la fuerte nevada causada por el paso de la borrasca Filomena.

De camino a su lugar de trabajo, Prats ha aprovechado para grabar un breve vídeo en el que ha mostrado el estado de las calles y los vehículos estacionados, ocultos bajo una espesa capa de nieve, y ha compartido una reflexión.

"Bueno, pues este es el panorama. No viviremos otra como esta, desde luego", ha asegurado el periodista. "Estoy saliendo de casa y, como podéis observar, es muy difícil poder andar. Debe haber unos 15 o 20 centímetros de nieve", ha descrito.

Tal y como ha reconocido Prats, "esto está imposible. Habrá que hacer un verdadero esfuerzo para poder cumplir con nuestras obligaciones profesionales.

Mónica Carrillo, rescatada en la carretera

Su compañera al frente de Antena 3 Noticias los fines de semana, Mónica Carrillo, también ha vivido una odisea para llegar hasta la redacción. Tal y como ha mostrado en un vídeo publicado en Instagram, la periodista fue auxiliada por unas personas que se encontraban haciendo una ruta en coche para ayudar a aquellos que lo necesitasen.

"Me lanzo a las calles... Estoy reventada y no llevo nada", ha reconocido Carrillo mientras trataba de desplazarse a pie por una calle repleta de nieve. "Lo conseguí, aquí estoy. Me costó, pero llegué", ha dicho finalmente una vez ha entrado en la sede de Antena 3.